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  4. ‘Daha ucuza satamazsın’ dedi! Baba ve kızını öldürüldü

‘Daha ucuza satamazsın’ dedi! Baba ve kızını öldürüldü

10.09.2024 09:41
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İstanbul’da iki market sahibi arasında, birinin daha ucuza satması nedeniyle başlayan tartışmada silahlar konuştu. Kavgada market sahibi baba ve kızı hayatını kaybetti.

‘Daha ucuza satamazsın’ dedi! Baba ve kızını öldürüldü

Olay, İstanbul Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi, Gürbüz Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Market sahibi Engin B. yanında bulunan silahla, diğer markete gelerek tartışmaya başladı.
Engin B., ile market sahibi Aytaç Ağbaba’nın düşük fiyata ürün satması nedeniyle başlayan tartışması kavgaya dönüştü. Engin B., market sahibini ve kızı Berivan Ağbaba'ya silahla vurdu. Saldırıda Aytaç Ağbaba olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Ağbaba ise hastanede hayatını kaybetti.

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YEDİ KURŞUN İSABET ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna 7 kurşun isabet eden Aytaç Ağbaba'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan kızı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Saldırıyı gerçekleştiren Engin B. ise polisin çalışmasıyla kısa sürede yakayı ele verdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul kavga market ucuz
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