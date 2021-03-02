Daha uzun seksin püf noktasını seks koçu açıkladı: Uyarılma seviyenizi bilin!

Düzenli olarak, erkekler arasında yaygın görülen bir cinsel sorun olan erken boşalma sorunu yaşıyor ya da sadece seksin daha uzun sürmesini sağlamak için yollar arıyor olabilirsiniz.

Birçok erkeğin cinsel performanslarını artırmanın yollarını aradığı bir gerçek. Bunun için piyasada pek çok şey var ancak bunların hiçbirini kullanmadan uzun uzun sevişmeyi mümkün kılacak basit yolları da gözardı etmeyin.

UYARILMA SEVİYESİNİ BİLMEK ÖNEMLİ!

Seks koçu, Starielle Hope, TikTok hesabına yazdığı bir gönderide, herhangi bir zamanda ne kadar uyarıldığınızı anlamanız önemli diyerek, erkeklerin yatakta daha uzun süre dayanmaları için tek bir ipucunu bilmenin yeterli olduğunu söyledi: Uyarılma seviyenizi öğrenmek.

Hope, Birincisi, uyarılma seviyenizi 1'den 10'a kadar bir ölçekte bilmektir' diyor ve ekliyor: 'Pek çok erkek ne kadar uyandırıldıklarını bilmiyorlar ve hisle temas halinde değiller.

Farkında olmadan iki veya üçten sekize veya dokuza gidebilirler ve sonra birdenbire sınırı aşabilirler. Öyleyse heyecanlandıkça yapmanız gereken, sayılarınızı takip etmek; bir, iki, üç, dört, beş, altıda mısınız? Yapmanız gereken tek şey bu.