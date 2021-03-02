Daha uzun seksin püf noktasını seks koçu açıkladı: Uyarılma seviyenizi bilin!

Düzenli olarak, erkekler arasında yaygın görülen bir cinsel sorun olan erken boşalma sorunu yaşıyor ya da sadece seksin daha uzun sürmesini sağlamak için yollar arıyor olabilirsiniz.
Birçok erkeğin cinsel performanslarını artırmanın yollarını aradığı bir gerçek. Bunun için piyasada pek çok şey var ancak bunların hiçbirini kullanmadan uzun uzun sevişmeyi mümkün kılacak basit yolları da gözardı etmeyin.
Seks koçu, Starielle Hope, TikTok hesabına yazdığı bir gönderide, herhangi bir zamanda ne kadar uyarıldığınızı anlamanız önemli diyerek, erkeklerin yatakta daha uzun süre dayanmaları için tek bir ipucunu bilmenin yeterli olduğunu söyledi: Uyarılma seviyenizi öğrenmek.
Hope, Birincisi, uyarılma seviyenizi 1'den 10'a kadar bir ölçekte bilmektir' diyor ve ekliyor: 'Pek çok erkek ne kadar uyandırıldıklarını bilmiyorlar ve hisle temas halinde değiller.
Farkında olmadan iki veya üçten sekize veya dokuza gidebilirler ve sonra birdenbire sınırı aşabilirler. Öyleyse heyecanlandıkça yapmanız gereken, sayılarınızı takip etmek; bir, iki, üç, dört, beş, altıda mısınız? Yapmanız gereken tek şey bu.
Uyarılma seviyenizi öğrendikten sonra, kendinizi yaklaşık bir sekize kadar getirme ve ardından kendinizi yaklaşık dört veya beşe kadar sakinleştirme ve tekrar sekize dönme, durma, sakinleşme pratiği yapacaksınız.'
Klip, video paylaşım uygulamasında 1,4 milyondan fazla beğenildi ve birçok kişi deneyeceğini söyledi. Bir kullanıcı seks süresini uzun tutmak için kayınvalidesini hayal ettiğini bir diğeri dayanıklılığı artırmak için "her gün" seks yapmayı önerdi.
TikTok'ta bir milyon takipçisi olan Dr. Ali de aynı soruyla ilgilendi ve biraz araştırma yapmaya karar verdi.
Kendi hesabında yayınlanan bir videoda şöyle dedi: 'Yani genel olarak bu çiftlere göre değişir: Ön sevişmeyi içeriyor mu yoksa sadece vajinal seks mi?
Yapılan araştırmalar ön sevişme olmadığını gösteriyor. Yani 2005 yılında, çalışma yapıldığında, seksteki ortalama uzunluk 5,4 dakikaydı. Ancak daha yeni araştırmalara göre zaman artıyor.
2008'de başka bir çalışma yaptılar ve istenen uzunluk yedi ila 10 dakikaydı. Ve sonra 2020'de heteroseksüel kadınları araştırdılar ve 13.4 dakikanın ortalama olduğunu söylediler.'