Daha uzun yaşamak için her gün tüketin!

Kahve özellikle sabahları oldukça fazla içiliyor. Bazı insanlar kahvesini şekerli içerken bazıları şekersiz kullanıyor. Sağlık için kahvenin içerisine atılan yapay tatlandırıcılardan da uzak durmak gerekiyor. Kahvenin sağlık üzerindeki etkileri yıllardır araştırılıyor. Son yapılan çalışmalara göre düzenli olarak kahve içen insanların diğer insanlardan daha uzun yaşadığı öğrenildi. Sağlıklı olmak adına kahvenin veya herhangi bir içeceğin içerisine şeker atılmaması öneriliyordu ancak yapılan araştırmada daha uzun süre yaşayan insanların kahvelerine şeker attığı belirtildi.

ŞEKERLİ KAHVENİN ETKİLERİ DAHA YÜKSEK

Bilim adamları, dokuz yıllık bir süre içinde ölme olasılıklarını görmek için 2009 ve 2018 yılları arasında 171.000 orta yaşlı katılımcıyı izledi. Günde bir çay kaşığı şekerle 2 fincan kahve içenlerin ölme riski 29 ila 31 oranında düştüğü görüldü. Sade kahve içenlerin ise ölme riski 16 ila 21 oranında azalıyor.

KAHVE İÇENLERİN ÖLME RİSKİ RİSKİ İÇMEYENLERE GÖRE YÜZDE 30 DAHA AZ

Çin'deki Güney Tıp Üniversitesi'nden Dr. Dan Liu şunları söyledi: "Çalışmamız, her gün orta düzeyde şekerle tatlandırılmış kahve içen yetişkinlerin, kahve içmeyenlere kıyasla herhangi bir nedenle ölme olasılığının yaklaşık yüzde 30 daha az olduğunu buldu."

KANSER VE KALP HASTALIĞINA YAKALANMA RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Araştırmacılar, düzenli içicilerin kanser veya kalp hastalığı geliştirme tehlikesiyle daha az karşı karşıya olduğunu belirtti. Hazır, öğütülmüş ve kafeinsiz sürümlerin daha düşük ölüm riskiyle bağlantılı olduğunu buldu.



