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  4. Daha yalın, daha şeffaf, daha akışkan

Daha yalın, daha şeffaf, daha akışkan

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.01.2020 10:13 | Son Güncelleme

Yeni kuşak tüketici kesimini incelediğinizde, öncelikle çok daha bilinçli bir tüketici ile karşı karşıya olduğunuzu görüyorsunuz; çok daha özenli, parasının karşılığında en yüksek kalite ve değeri arayan bir tüketici grubu söz konusu.

Daha yalın, daha şeffaf, daha akışkan

Yeni kuşak tüketici kesimini incelediğinizde, öncelikle çok daha bilinçli bir tüketici ile karşı karşıya olduğunuzu görüyorsunuz; çok daha özenli, parasının karşılığında en yüksek kalite ve değeri arayan bir tüketici grubu söz konusu.

İkincil olarak yeni kuşak, ürün tasarımlarında formun, estetiğin çok daha farkında; estetik değerleri çok daha ileri, bu alanda çok daha seçici bir bakış açısı ile karşı karşıyasınız. Yeni nesil kesimi cezbetmek için sadece sıra-dışı malzemeler veya sıra-dışı fonksiyonlar yeterli değil, sıra-dışı bir estetik sunmak zorundasınız.

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NESNELERDE DOĞA ESİNTİSİ

“Her gün karşısına geçtiğimiz ekranlar gittikçe inceliyor, görüntünün dışındaki detayların tümü sırayla ayıklanıyor. Televizyonun oturma odasının ortasında havada asılı bir görüntüden ibaret olacağı günlere ulaştık sayılır.” Diyen Endüstriyel tasarımcı Mordağ, etrafımızdaki her türlü eşyanın, aracın ve detayın doğadan esinlenilmiş objelere daha çok benzemesinin oldukça pragmatik ve net sebepleri olduğunun altını çiziyor. Yuvarlak formlar hacim/malzeme ve mukavemet/malzeme oranlarını yukarı çektiğinden teknolojinin gerektirdiği üst düzey verimliliğe belli bir noktadan sonra cevap verebilen yegâne tasarımlar oluyorlar. Bu sebeple teknoloji ve tasarımın görsel evriminde akışkan çizgileri talep etmesinin kaçınılmazdır.

DİJİTAL DÖNEM EKOLOJİSİ

Dijital dönemde, neredeyse herkes cebinde ufak bir bilgisayar ile dolaşıyor. Her gün tasarlanan binlerce yeni aplikasyon üzerinden sürekli gelişen ve etrafımızdaki objelerin görevlerini üstlenen bu cihazlar, aynı zamanda fotoğraf makinamız, kayıt cihazımız, fenerimiz, kalemimiz, not defterimiz... Cebimizdeki bu bilgisayarlar sahip olduğumuz diğer “akıllı” ürünlere, arabanızdan aydınlatmalarınıza, klimanızdan yazıcınıza bağlanarak onları kontrol edebilmemizi de sağlıyor.

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MODÜLER VE KOMPAKT TASARIMLARIN YÜKSELİŞİ

Daralan alanlar, sürekli yer değiştiren taşınan yaşam ve iş ortamlarını düşündüğümüzde modüler ve uyarlanabilir tasarımlar en önemli konulardan biri haline geldi diyen Mordağ, modüler bir projesinden şöyle bahsediyor: “İlk aklıma gelen, bu seneki iyi tasarım ödüllerimizden biri olan Kayalar için tasarladığımız Pole Endüstriyel Pişirme grubu. Pole, 750’lik ve 900’lük serileri ile endüstriyel mutfaklar için geliştirilmiş modüler bir pişirme grubu. Tasarımın patentli modüler yapısı sayesinde Kayalar Mutfak, her mutfağın mimarisine en uygun ve en verimli yapısal çözümü tek bir ürün grubu ile sunabiliyor.

Kompakt tasarımlar da son dönemde tasarım trendleri arasındaki önemli başlıklardan. Koca kulaklıkları kulak içine sığan ufak noktalara dönüştüren teknoloji, veri aktarımını doğrudan insan üzerine entegre edebilmenin kıyısına gelmiş durumda. 21.
yüzyılın ilk yarısında kulaklıklar da gramofon, ankesörlü telefon gibi tarihe karışan objelerden olacak. Kulaklıkların, noktalara dönüşüp ardından yok olmasına kadar giden bu yolu etrafımızdaki tüm objeler izliyor. Bu yolda taşınabilir, giderek ufalan tasarımları daha da çok görmeye devam edeceğiz. Mete Mordağ’ın Miops Teknoloji için tasarladığı “dünyanın en kompakt kamera hareket kutusu” mottosuyla piyasaya sürülen Capsule360 da bu örnekler arasında. Tasarım, Kickstarter’da 600 bin dolar ile fonlanarak bir rekor kırmıştı.

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GELECEĞİN TRENDİ AKILLI ÜRÜNLER

Geleceğin bir başka trend konusu da, yaşam alanlarımıza giren, onları şekillendirmeye başlayan akıllı ürünler. Wollox tarafından geliştirilen, Mordağ tasarım imzalı interaktif yüzey kontrol sistemi de bunlardan biri. Cihaz, yansıdığı her yüzeyi dokunmatik bir alana dönüştüren inanılmaz bir teknolojiye sahip. Dokunmatik yüzeye çevirmek istediğiniz alan, koca bir sahne duvarı, herhangi boyutta bir ekran, evinizin bir duvarı, çocuk odanızın yeri veya cafe’deki bir toplantı masası da olabilir. Aklınıza ne gelirse…

YGA ve Vestel mühendisleri tarafından görme engelliler için geliştirilen, endüstriyel tasarımını Mete Mordağ’ın üstlendiği dünyanın en akıllı bastonu WeWalk ise teknoloji ve iyi tasarımın birlikte sosyal yaşam için ne kadar büyük bir katma değer oluşturabildiğine çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında piyasaya sürülen WeWALK sadece Türkiye’de değil, dünya çapında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Akıllı baston projesi, Edison ödülü dahil olmak üzere pek çok ödüle ve yatırıma da layık görülmüş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı ürünler WeWALK

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