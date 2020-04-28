Daha yeni daha güçlü: DJI Mavic Air 2 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Drone'lar birçok konuda hayatımızı kolaylaştırıyor. Özellikle koronavirüs karantinası döneminde drone'lar güvenlik güçlerinin işini oldukça kolaylaştırdı. Koronavirüsün ana vatanı Çin'de insanların maske takmaları için uyarılar yapan drone'lar dahi gördük. Nitekim bu drone'ların teknolojileri de gün geçtikçe yenileniyor, gün geçtikçe yeni modelleri satışa sunuluyor. DJI Mavic Air 2'de günümüz teknolojisinin getirdiği son ürünlerden biri.
DJI, Mavic Air'in halefi Mavic Air 2'yi tanıttı. Mavic Air 2 ilk modeline nazaran çok daha yetenekli. 34 dakikaya kadar havada kalabilen Mavic Air 2, OccuSync iletim teknolojisi ile Wi-Fi desteği sağlıyor. Ayrıca drone'un sahip olduğu çarpışma önleme teknolojisi, sonu kötü bitebilecek uçuş hikayelerini de engelliyor. Zira, bu teknoloji sayesinde Mavic Air 2 kendisine yakın uçan drone'ları tespit ederek, gerekli gördüğü yerde çarpışma manevrası yapmak için uyarılar veriyor. Şimdi gelelim drone'un kamerasına.
48 MP çözünürlüğünde bir kameraya sahip olan Mavic Air 2, bu kamerasıyla birlikte HDR kalitesinde fotoğraflar çekebiliyor. Bunun dışında Mavic Air 2 4K çözünürlüğünde 60 fps video çekimi ve 8K çözünürlüğünde hızlı çekim de yapabiliyor. DJI tarafından yapılan açıklamalara göre Mavic Air 2 sahne algılama modlarına da sahip. Bu modlar sayesinde kar, ağaç, çim, gökyüzü ve gün batımı gibi zamanlarda kamera bunu anlıyor ve otomatik olarak sahneyi kendisi ayarlıyor.
Gelişmiş bir otonom uçuş moduna sahip olan Mavic Air 2'nin fiyatı ise oldukça dikkat çekici. Mavic Air 2'nin fiyatı 799 dolar olarak belirlendi. Drone'un taşıma çantası, pervane koruyucu şarj bağlantı aparatı ve 3 batarya içeren Fly More olarak paketi ise 988 dolar olarak belirlenmiş durumda. DJI Mavic 2 bugün itibariyle satın alınabilecek, 11 Mayıs'ta ise ABD'li tüketicilere ilk teslimatı yapılacak.
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