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Dahi çocuklar burada yetişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 10:53 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ESOGÜSEM) ve Ayten Usta arasında imzalanan protokol doğrultusunda ücretsiz ‘Dahi Çocuklar’ deneme dersleri başladı.Ayten Usta Akademi’de başlayan deneme derslerinden 5-12 yaş gruplarındaki çocuklar ücretsiz şekilde yararlanacak.

Dahi çocuklar burada yetişiyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ESOGÜSEM) ve Ayten Usta arasında imzalanan protokol doğrultusunda ücretsiz ‘Dahi Çocuklar’ deneme dersleri başladı.
Ayten Usta Akademi’de başlayan deneme derslerinden 5-12 yaş gruplarındaki çocuklar ücretsiz şekilde yararlanacak. ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik - Bilgisayar bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci Özer tarafından verilen aritmetik ve zeka oyunları beyin geliştirme eğitimleri ile çocukların analitik düşünme yeteneği, odaklanma kolaylığı, matematik becerileri, güçlü hafıza, güçlü problem çözme yeteneği ve gelişmiş dinleme becerileri gibi birçok konuda gelişim göstermesi amaçlanıyor. En önemli hedef ise şehir - üniversite işbirliğini de en üst seviyelere çekecek olan protokol doğrultusunda Ayten Usta Akademi’de dahi çocuklar yetiştirmek olarak belirtiliyor.
“Onlara matematiği sevdireceğiz”
Ayten Usta Akademi Koordinatörü Aybike Çetin, ESOGÜSEM gibi akademik bir partnerle birlikte profesyonel bir eğitime başlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. El becerileri ve matematiği birleştirerek çocuklara matematiği sevdireceklerini belirten Aybike Çetin, “Ayten Usta ailesi olarak biz çocuklara çok önem veriyoruz. Gelecek nesillerin mutfakla ilişkilerini iyileştirmek adına Ayten Usta Akademi’yi kurduk ve yaz kursları gerçekleştirdik. Daha önce kendi bünyemizde takım arkadaşlarımızla beraber yapmıştık. Şimdi Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile bir proje yapmaktan çok mutluyuz. Böyle akademik bir partnerle birlikte profesyonel bir eğitime başladığımız için çok heyecanlıyız. Bu projenin adı da ‘Dahi Çocuklar’ projesi. Bu kapsamda ESOGÜ’den hocamızla birlikte çocukların aritmetik zeka ile birlikte beyin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. El becerileri ve matematiği birleştirerek bununla ilgili bir çalışma yapacaklar. Onlara matematiği sevdireceğiz. Şimdi Ayten Usta’da biz ücretsiz deneme derslerine başlayacağız. 1 saatlik derslerimiz var. Çocuklarımızın ve hocamızın müsait olduğu zamanlarda burada bir araya geliyoruz” ifadelerini kullandı.
“Amacımız dahi çocuklar yetiştirmek”
ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik - Bilgisayar bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci Özer, Ayten Usta ile imzalanan protokolden duydukları memnuniyeti dile getirirken amaçlarının şehir - üniversite işbirliğini ön plana çıkartmak ve dahi çocuklar yetiştirmek olduğunu söyledi. Özer, “Biz Sürekli Eğitim Merkezi’mizde aritmetik zeka oyunları ve beyin geliştirme eğitimleri ile dahi çocuklar yetiştiriyorduk. Bunu şehirde bir çözüm ortağı olarak Ayten Usta ile yapmak için bir protokol imzaladık. Bundan böyle şehrin merkezinde tarihi bir mekanda olan Ayten Usta tesislerinde ücretsiz deneme dersleri ve velilerden gelecek talepler doğrultusunda kurslarımızı da burada Ayten Usta Akademi’de yapmaya başlayacağız. Amacımız dahi çocuklar yetiştirmek ve şehir - üniversite işbirliğini de ön plana çıkartmak” şeklinde konuştu.
“Parmakları hesap makinesi şeklinde kullanabilmesi için emek vereceğiz”
Son olarak derslerin içeriğinden bahseden ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik - Bilgisayar bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci Özer şu şekilde açıklamalarına son verdi:
“Ücretsiz deneme dersleri yaklaşık bir saat sürüyor. Bu bir saatte biz parmaklarla sayılara dokunmayı ya da boncuklarla sayılara dokunmayı hedef haline getireceğiz. Sonrasında da kendilerinde var olan parmakları hesap makinesi şeklinde kullanabilir hale gelmeleri için emek vereceğiz. Esas amacımız çocukların beyin gelişimlerine katkı sağlamak. “

Dahi çocuklar burada yetişiyor

Dahi çocuklar burada yetişiyor

Dahi çocuklar burada yetişiyor

Dahi çocuklar burada yetişiyor

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