Dahi piyanist Elif Işıl, ABD'de 2 yıl üst üste birinci oldu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da üstün yetenekli ve dahi öğrencilerin özel eğitim gördüğü Antalya Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) dördüncü sınıfta keşfettiği Elif Işıl Karakaş (16), geçen yıl eyalet birincisi olduğu Teksas Eyaleti Senfoni Orkestrası'nın yarışmasında bu yıl yine üç kategoride birinci oldu.

Antalyalı Elif Işıl Karakaş, dördüncü sınıf öğrencisiyken, dahi ve üstün yetenekli çocuklara alanlarında özel eğitim verilen BİLSEM tarafından keşfedildi. Elif Işıl, dördüncü sınıftan geçen yıla kadar yaklaşık 4 yıl BİLSEM'in müzik bölümünde piyano eğitimi aldı. Elif Işıl, piyanoya ilgisiyle de tanınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in desteğiyle geçen yıl ABD'de düzenlenen Carmen Clavier Klasik Piyano Yarışması'nda 130 kişi arasından 6'ncı olmayı başardı. Aynı yıl Houston kentinde Teksas Eyaleti Senfoni Orkestrası'nın, Teksas Eyalet Piyano Yarışması'nda üç kategoride birinci olan Elif Işıl, Türkiye ve Antalya'nın gururu oldu.

TEKSAS'TA ÜÇ KATAGORİDE BİRİNCİ OLDU

Geçen yıl elde ettiği başarı sonrasında Teksas Senfoni Orkestrası ile büyük bir konser veren ve ABD'de burslu eğitim hakkı da kazanan Elif Işıl, bu yıl da üç kategoride düzenlenen Teksas Eyalet Piyano Yarışması'nda, 13 Ekim’de Katy bölgesi birinciliği, 27 Ekim’de Houston bölgesi birinciliği ve 4 Kasım’da düzenlenen Teksas Eyalet birinciliğini kazanmayı başardı. İkinci yılında da tüm kategorilerde birincilik kazanarak Türkiye’nin ve Antalya’nın ABD’deki gururu olan Elif Işıl, bu yarışmayı iki yıl üst üste kazanmayı başaran ilk ve tek Türk oldu.

Elif Işıl’ın başarısını, geçen yılki birinciliğinin ardından Teksas'taki eğitimi boyunca kendisine eşlik eden annesi Nazan Işıl paylaştı. Elif’in bu yıl da üç kategoride birinci olarak iki yıl üst üste tüm kategorilerde birinci olduğunu belirten Nazan Işıl, ABD'nin en büyük eyaletlerinden biri olan Teksas'ta bir Türkün iki yıl üst üste grandprix yapmasının gurur verici olduğunu söyledi.

SOSYAL PROJELERE DE KATILIYOR

Elif Işıl, ABD'nin en büyük çocuk onkoloji hastanesinde yatan çocuklar ve hasta yakınlarına da moral amacıyla konserler veriyor. Haftada iki saat şehir kütüphanesinde de çocuklar için çalışmalar yaparak birçok gönüllü projede yer alan Elif Işıl, ABD’de sosyal projelerde de yer alıyor.

2010'DA PİYANO ÇALMAYA BAŞLADI

Müzik yeteneği anaokulu öğretmeni tarafından yönlendirilen müzik eğitimi uzmanları tarafından keşfedilen Elif Işıl, 2010 yılında piyanoda yarı zamanlı konservatuar eğitimine başladı ve Gökçe Göktepe'nin öğrencisi oldu. Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Festivali, 23 Nisan Çocuk Şenlikleri, İstanbul Pera Piyano Festivali, Uluslararası Çocuk Zirvesi, 2'nci Geleneksel Önder Altıntaş Piyano ve Dizeleri Günleri, Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Akdeniz Üniversitesi 4'üncü Bilim ve Sanat Festivali Açılış Konseri gibi çok sayıda konserin yanı sıra Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nda da resitallerde yer aldı.

Eylül 2012'de Karakaş, Bulgaristan'da Uluslararası Umutlar, Yetenekler, Ustalar Klasik Piyano Yarışması'nda ikincilik ödülü aldı. Mayıs 2015'te, Paris'te düzenlenen Skryabin Konservatuarı tarafından düzenlenen 15'inci Uluslararası Piyano Yarışması'nda 3'üncülük ödülü aldı. 2016 Temmuz'da Indianapolis ABD'de Carmel Clavier Uluslararası Klasik Müzik Piyano Yarışması'nda başarıyla temsil etti. Ağustos 2017'de ABD'nin en büyük okul orkestrasına başvuran Karakaş, burada lise eğitimine başladı. 14 Ekim 2017'de, Karakaş, Okullararası Klasik Müzik Yarışması'nda 3'üncülük ödülü aldı.

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