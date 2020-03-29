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  4. Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu’nun oğlundan duygulandıran paylaşım

Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu’nun oğlundan duygulandıran paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 12:14 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu’nun oğlu Onur Taşcıoğlu, duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu’nun oğlundan duygulandıran paylaşım

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu, bir süredir Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Servisinde koronavirüs tedavisi görüyor.

"SAKIN PES ETME"

Prof. Dr. Taşcıoğlu’nun oğlu Onur Taşcıoğlu, babasının fotoğrafını paylaşarak, “Kalk ayağa be baba! Görmüyor musun bu kadar sevenin var. Daha yetiştireceğin binlerce öğrencin, iyileştireceğin binlerce hastan var. Bizim için o güzel yüzünü tekrar göster bize. Tekrardan o renkli fularlarını tak ve çık karşımıza. Dimdik ve daha güçlü. Sakın pes etme!!!” ifadelerini kullandı.

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Cemil Taşçıoğlu İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Onur Taşcıoğlu

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