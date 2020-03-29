Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu’nun oğlundan duygulandıran paylaşım

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu, bir süredir Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Servisinde koronavirüs tedavisi görüyor.

"SAKIN PES ETME"

Prof. Dr. Taşcıoğlu’nun oğlu Onur Taşcıoğlu, babasının fotoğrafını paylaşarak, “Kalk ayağa be baba! Görmüyor musun bu kadar sevenin var. Daha yetiştireceğin binlerce öğrencin, iyileştireceğin binlerce hastan var. Bizim için o güzel yüzünü tekrar göster bize. Tekrardan o renkli fularlarını tak ve çık karşımıza. Dimdik ve daha güçlü. Sakın pes etme!!!” ifadelerini kullandı.

