Dahiliye Uzmanı Dr. Meriç Coşkun göreve başladı

Afyonkarahisar’ın Şuhut Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Dahiliye Uzmanlığı Birimine ataması yapılan Uzman Doktor Meriç Coşkun görevine başladı.
Şuhut Devlet Hastanesi Dahiliye Birimine Uzman Doktor Meriç Coşkun atandı. Uzman Doktor Coşkun’un atanması ilçe halkı tarafından sevinçle karşılanırken, mevcut bulunan dahiliye doktoru Uzman Dr. İbrahim Vasi’nin askere gidecek olması dolayısıyla oluşan eksiklik de tamamlanmış oldu. Ayrıca görevine başlayan Uzman Doktor Coşkun’un hasta muayenelerine başladığı belirtildi.
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