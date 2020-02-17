Daily Telegraph: İdlib'de siviller acısız bir ölümden ötesini umut edemiyor

İngiliz gazeteleri bugün Suriye'nin İdlib eyaletindeki son gelişmelere sayfalarında yer verdi. Daily Telegraph ve Financial Times, bölgede koşulların zorluğuna dikkat çekti. Daily Telegraph kaçakçıların Türkiye'ye gitmek isteyenlerden 3 bin dolar aldığını, Financial Times ise Ankara için risklerin arttığını yazdı. Daily Telegraph "Esad'ın saldırısıyla kapana kısılan Suriyeliler acısız bir ölümden ötesini umut edemiyor" başlıklı haberinde, Halep'in batısında silahlı muhaliflerin elindeki son köylerden birinde yaşayan Abdülkafi Alhamdo'nun sözlerine yer verdi: "Nasıl güvende kalabilirim ki? İçerde kalırsanız enkaz altında ölürsünüz. Çatıya çıkmak benim için kolay. Enkaz altında kalarak ölmektense hızlı bir şekilde ölmek istiyoruz. "Burada insanlar yaşamayı düşünemeyecek noktaya geldi." Son aylarda evlerini terk ederek Türkiye sınırı yakınlarına sığınan yüz binlerce kişi olduğunu belirten gazete, onlardan biri olan Ferit el Mılol ile konuştu. Mılol soğuk, açıklık ve umutsuzlukla başa çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Bölgede iş bulacak kadar şanslı olanların günlük 1,5 dolar civarında para kazanabildiğini ve bunun yetersiz olduğunu aktaran Daily Telegraph, Türkiye sınırına dayanmış bir milyon kişi için bunun yolun sonu olduğunu, sınırın kapandığını ve kaçakçıların Türkiye'ye götürmek için kişi başı 3 bin dolar aldığını yazdı. Financial Times: Ankara için riskler artıyor Financial Times gazetesi de İdlib'deki gelişmelere "Suriye için son savaş" başlığıyla tam sayfa yer verdi. Suriye'deki iç savaşın bugüne kadar 500 bin kişinin ölümüme yol açtığını belirten Financial Times, Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerin kontrolüne giren yerlerden kaçan insanlar nedeniyle İdlib'in nüfusunun 2011'e kıyasla iki katına çıktığını yazdı. İdlib'de geçen yıl yapılan bir ankette İdlib'deki ailelerin savaş başladığından beri ortalama beş kere taşınmak zorunda kaldığını, yüzde 16'sının da 10 veya daha fazla kere evlerini terk etmeye zorlandığını aktaran Financial Times, Ankara'nın amacının Türkiye'ye yönelecek yeni bir göç dalgasının önüne geçmek olduğunu belirtti: