Daimler’e 30 Milyon Dolar ceza kesildi!

Daimler, Kuzey Amerika’da pazarı için üretilen araçların 464.000 adedini Nisan 2018'de fabrikalara geri çağırmıştı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) bu geri çağırmanın üzerinden epeyce zaman geçmesine rağmen firmanın bu geri çağırma operasyonunu gerçekleştirmediğini tespit etti.

DAIMLER’E 30 MİLYON DOLAR CEZA KESİLDİ!

Yetkililerle yapılan anlaşma yoluyla, Daimler Trucks'ın güvenliği artırmak için 10 milyon $ peşin ödeme yapması ve projelere ek 5 milyon $ harcaması gerekiyor. Anlaşma ayrıca, Daimler'in potansiyel güvenlik kusurlarını tespit etme ve araştırma yeteneğini iyileştirmek için gelişmiş bir veri analitiği programına uygulamasını şart koşan maddeyi de içinde barındırıyor. Bu maddeye uyulmadığı durumlarda 15 milyon Dolar ödeme yapılacak. Auto News'e göre Daimler Trucks yaptığı açıklamada , "güvenli, verimli ve güvenilir ticari araçlar üretmeye" odaklandığını söyledi. Bu durumda, herhangi bir gönüllü geri çağırma ile ilişkili bilinen hiçbir kaza veya yaralanma olmadıklarını da belirttiler.

NHTSA yönetici yardımcısı James Owners, “Üreticilerin, güvenlik geri çağırma sorumluluklarının aciliyetini uygun bir şekilde fark etmeleri ve tüm güvenlik sorunları hakkında ajansa zamanında ve doğru bilgi vermeleri çok önemlidir,” diye ekledi. Bu, Daimler'in böyle bir durumla ilk karşılaşması değil. Aralık 2019'da, ABD'deki Mercedes-Benz birimi, NHTSA soruşturmalarının araç sahiplerine zamanında bildirimde bulunamadığını ortaya çıkardıktan sonra, ABD'deki araç geri çağırmalarını ele alması nedeniyle 20 milyon dolarlık bir ceza daha almıştı.



