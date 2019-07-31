Daimler: Irkçılığa tahammül göstermeyeceğiz

Şirketten yapılan açıklamada, “hoşgörü, açık görüşlülük, güven ve adaletten yana olunduğu" vurgulanırken, “Şirketimiz, ayrımcılığa ve yabancı düşmanlığına karşı duran, birbirlerine saygılı olanların yanındadır” denildi.

Firmanın Stuttgart Untertürkheim fabrikasında iki çalışanın, bir diğer çalışana, Nazi sembolleri kullanarak “ağır ırkçı ve yabancı düşmanı hakaretler yönelttikleri için” işten çıkartıldıklarını vurgulayan Daimler, “Biz bu tür davranışlara tahammül göstermiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Daimler açıklamasında, sendika tarafından konuyla ilgili hazırlanan ve sosyal medya platformlarında yayınlanan videoda “gerçeklerin çarpıtıldığını” vurguladı.

Otomotiv devi, “Irkçılığa ve yabancı düşmanlığına tahammülümüz yok” açıklamasını yaptı.Otomotiv devi Daimler, Türk kökenli bir çalışana aylarca ırkçı mesajlar atan iki kişinin işten çıkartılmasına “hukuka aykırı” iddiasıyla tepki gösteren aşırı sağcı “Zentrum Automobil” sendikasına sert bir açıklamayla yanıt verdi.

“Bizi güçlü kılan farklılıklarımızdır”

Açıklamada Daimler Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius’ün konuya ilişkin değerlendirmesine de yer verildi.

Daimler’in sadece müşterilerinin değil çalışanlarının da farklılıklara sahip olduklarına vurgu yapan Källenius, “Bizi güçlü kılan farklılıklarımızdır. Bu nedenle yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğe Daimler’de yer yoktur” görüşünü kaydetti.

Källenius , “Her ne kadar Almanya’da büyümemiş olsam da, işimin olduğu ve evim diyebileceğim yer burası. Daimler sadece inovasyon ve istihdamın motoru değil aynı zamanda uyumun da itici gücü” dedi.

“Görmezden gelmeyeceğiz”

Otomotiv devinin İnsan Kaynakları’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı Wilfried Porth ise, Daimler Almanya’nın 150’yi aşkın ülkeden çalışanı olduğuna, hep birlikte omuz omuza çalışıldığına vurgu yaparak, “Saygı, dışarıya karşı açık olmak ve işbirliği yapmak bizi başarılı kılan ilkelerimizdir. Bu nedenle bazı şeyleri görmezden gelmeyerek bu ilkelerden yana tavır alıyoruz” dedi.

Daimler, bugünkü açıklamasıyla, kendini “bağımsız sendika” olarak nitelendiren ancak kamuoyunda aşırı sağcı olarak bilinen Zentrum Automobil’in iddialarına ilk kez yanıt vermiş oldu.