BERLİN (AA) - Almanya'nın iki büyük lüks araç üreticisi Daimler ve BMW, "sürücüsüz otomobiller" için birlikte çalışma kararı aldı.

Alman otomotiv üreticileri Daimler ve BMW'den yapılan ortak açıklamada, sürücü destek sistemleri, otoyollarda otomatik sürüş ve otomobillerin park etme özellikleri için yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine yönelik uzun dönemli iş birliği anlaşması imzalandığı duyuruldu.

Açıklamaya göre, iki şirket, gelecekte hareketlilikte kilit rol oynayacak teknolojileri geliştirmek için birlikte çalışacak ve beş yıl içinde otomobiller için bu ileri seviyede teknolojileri üretmeyi hedefleyecek.

Almanya merkezli ve lüks araç pazarında dünya ölçeğinde en güçlü rakip olan iki şirket, söz konusu teknolojileri geliştirmek için oluşacak maliyetleri de paylaşacak ve aynı zamanda Google gibi rakiplerine karşı daha hızlı hareket edecek.

Açıklamada, amacı “esnek bir platform ve daha kısa inovasyon döngüsü” olarak ifade edilen söz konusu iş birliğinin, sürücüsüz otomobil konusunda faaliyet gösteren diğer katılımcılara da açık olduğu vurgulandı.