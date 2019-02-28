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Daimler ve BMW, "sürücüsüz otomobil" için güçlerini birleştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 13:26 | Son Güncelleme

İş birliği ile iki Alman şirketi sürücüsüz otomobilleri geliştirmek için oluşacak maliyetleri paylaşacak, aynı zamanda Google gibi rakiplerine karşı daha hızlı hareket edecek

BERLİN (AA) - Almanya'nın iki büyük lüks araç üreticisi Daimler ve BMW, "sürücüsüz otomobiller" için birlikte çalışma kararı aldı.

Alman otomotiv üreticileri Daimler ve BMW'den yapılan ortak açıklamada, sürücü destek sistemleri, otoyollarda otomatik sürüş ve otomobillerin park etme özellikleri için yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine yönelik uzun dönemli iş birliği anlaşması imzalandığı duyuruldu.

Açıklamaya göre, iki şirket, gelecekte hareketlilikte kilit rol oynayacak teknolojileri geliştirmek için birlikte çalışacak ve beş yıl içinde otomobiller için bu ileri seviyede teknolojileri üretmeyi hedefleyecek.

Almanya merkezli ve lüks araç pazarında dünya ölçeğinde en güçlü rakip olan iki şirket, söz konusu teknolojileri geliştirmek için oluşacak maliyetleri de paylaşacak ve aynı zamanda Google gibi rakiplerine karşı daha hızlı hareket edecek.

Açıklamada, amacı “esnek bir platform ve daha kısa inovasyon döngüsü” olarak ifade edilen söz konusu iş birliğinin, sürücüsüz otomobil konusunda faaliyet gösteren diğer katılımcılara da açık olduğu vurgulandı.

Öte yandan, 2018'de dünyanın en yüksek cari fazla veren ülkesi olan Almanya, söz konusu dönemde yaklaşık 230 milyar avroluk otomobil ve parçaları ihraç etmişti.

Almanya, İkinci Dünya Savaşı sonrasında otomobil endüstrisine yaptığı yatırımlar ve yüksek Ar-Ge harcamaları ile Avrupa’daki otomotiv üretiminin lideri ve dünyanın en büyük ihracatçısı oldu. Fakat ülkenin son zamanlarda elektrikli arabalar konusunda geride kalması, Alman kamuoyunda eleştirilere neden oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Daimler ve BMW işbirliği sürüsüz otomobiller

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