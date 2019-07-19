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Daire başkanı klavyede dünya şampiyonu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 13:32 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Celal Aşkın, Dünya Klavye Şampiyonu oldu.

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Celal Aşkın, Dünya Klavye Şampiyonu oldu. Aşkın, İtalya’da düzenlenen Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası’nda kendisine ait dünya rekorunu kırarak altın madalya kazandı.
Birleşmiş Milletler’e bağlı federasyonun düzenlediği ’52. Intersteno Kongre ve Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası’, İtalya’nın Cagliari şehrinde 13-19 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Şampiyonaya ABD, Japonya, Çin, Rusya başta olmak üzere Güney Kore ve Avrupa ülkeleri dahil 30 ülkeden yüzlerce yarışmacı katıldı. Yarışmada Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Celal Aşkın, 30 dakikalık tecrübeliler kategorisi hatasız sürat yarışında dakikada net 156 sözcükle kendisine ait dünya rekorunu kırarak altın madalya kazandı. Sesi yazıya çevirme yarışı tecrübeliler kategorisinde 320 hece ile dünya ikinciliğini elde eden Aşkın, ses deşifre yarışı kategorisinin tecrübeliler bölümünde de yine dünya ikincisi, aynı kategorinin kombine bölümünde ise dünya üçüncüsü oldu.

Türk takımı klavye şampiyonasından 10 madalya ile döndü
Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası’nda Türk Milli Klavye Takımı 10 madalya kazanarak rekor kırdı. Gençler kategorisinde dakikada net 117 sözcükle İlyas Pamukçu dünya ikincisi, aynı kategoride dakikada net 113 sözcükle Mehmet Kurt dünya üçüncüsü oldu. Sesi yazıya çevirme yarışı tecrübeliler kategorisinde Hakan Kurt, dakikada 321 hece ile dünya şampiyonluğunu, canlı deşifre yarışı küçükler kategorisinde Onur Demirbaş dünya şampiyonluğunu kazandı. Ses deşifre yarışı tecrübeliler kategorisinde Hakan Kurt dünya üçüncüsü, aynı yarışın gençler kategorisinde İlyas Pamukçu dünya üçüncüsü oldu.

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