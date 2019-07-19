Daire başkanı klavyede dünya şampiyonu oldu

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Celal Aşkın, Dünya Klavye Şampiyonu oldu. Aşkın, İtalya’da düzenlenen Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası’nda kendisine ait dünya rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

Birleşmiş Milletler’e bağlı federasyonun düzenlediği ’52. Intersteno Kongre ve Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası’, İtalya’nın Cagliari şehrinde 13-19 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Şampiyonaya ABD, Japonya, Çin, Rusya başta olmak üzere Güney Kore ve Avrupa ülkeleri dahil 30 ülkeden yüzlerce yarışmacı katıldı. Yarışmada Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Celal Aşkın, 30 dakikalık tecrübeliler kategorisi hatasız sürat yarışında dakikada net 156 sözcükle kendisine ait dünya rekorunu kırarak altın madalya kazandı. Sesi yazıya çevirme yarışı tecrübeliler kategorisinde 320 hece ile dünya ikinciliğini elde eden Aşkın, ses deşifre yarışı kategorisinin tecrübeliler bölümünde de yine dünya ikincisi, aynı kategorinin kombine bölümünde ise dünya üçüncüsü oldu.