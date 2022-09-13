Daire fiyatına mezarlık! 'Sahibinden satılık mezarlık' ilanıyla tuzağa düşürüyorlar

Özellikle İstanbul'da mezarlık yeri bulmakta zorlanan vatandaşlar internetteki ilanlarla mezarlık yeri almaya çalışıyor. Dolandırıcılar ise mezarlık yeri arayan vatandaşları gözlerine kestirdi. Sahibinden satılık mezarlık ilanlarıyla vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcılar, satışı mümkün olmayan mezarları milyonluk bedellerle satışa çıkarıyor.

2 MİLYON TL'YE MEZARLIK

İnternetteki ilanlarda Zincirlikuyu'da 180 bin dubleks, Karacaahmet'te kapıya yakın 95 bin, Kozlu'da 400 bin liradan ilana konulan mezarlıklar kimliği belirsiz kişiler tarafından satışa çıkartılırken, İstanbul’un farklı noktalarındaki mezarlıkların fiyatının ise 2 milyona kadar çıktığı görüldü.

Yetkililer ise net bir dille "Dolandırıcılara kanmayın" uyarısında bulunuyor.

"İBB'YE AİT HİÇBİR MEZARLIK DEVREDİLEMEZ"

Konu hakkında CNN TÜRK'e konuşan İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, "Buradaki mezar yerlerinin her biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yerler. Büyükşehir Belediyesi de tahsis yaparken devir hakkı vermiyor. O yüzden satamazsınız. O fırsatçılar da bunu iyi biliyor. Yani böyle bir satış yapmaları söz konusu değil. Vatandaşın tapu dediği, asında bizim için tahsis belgesi olan bir belge. Bu belgeyi vatandaşın elinde olan her vatandaş, belgenin üzerindekileri okursa bunun bir tapu olmadığını, bir mezar yerinin satılamayacağını, devredilemeyeceğini, kendi verasetinde olan insanların dışında birinin defnedilemeyeceğini bilir" dedi.



