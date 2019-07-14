HABER

Daireden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 00:45 | Son Güncelleme

Fatih’te bir evden kötü kokuların geldiği ihbarı üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri elleri, ayakları koli bandı ile bağlanmış, battaniyeye sarılı cesetle karşılaştı.

Fatih’te bir evden kötü kokuların geldiği ihbarı üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri elleri, ayakları koli bandı ile bağlanmış, battaniyeye sarılı cesetle karşılaştı. Boğularak öldürülme üzerinde duran polis ekipleri şahsın yaklaşık bir hafta önce öldürüldüğünü belirledi.

Fatih Karagümrük Zeynel Ağa Sokak’ta bulunan binadan kötü kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar kedi ölüsü veya çöp olma ihtimaline karşın önce bodrum sonra da çatı katında aramalar yaptı. Herhangi bir şeyle karşılaşılmaması ve kokuların devam etmesi üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olayın yaşandığı binaya gelen ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda kokunun bir daireden geldiğini tespit etti.

Evden elleri ayakları koli bandı ile bağlı battaniyeye sarılı ceset çıktı
Bir süre dairenin kapısını ve zilini çalarak, evin sakinlerine ulaşmaya çalışan polis başarılı olamayınca çilingirden yardım istedi. Gelen çilingir dairenin kapısını açarak polis ekiplerine teslim etti. Eve giren polis ekipleri ise gördükleri karşısında şoka uğradı. Ekipler evdeki odanın birinde elleri bağlı koli bandı ile bağlanmış, battaniyeye sarılı cesetle karşılaştı. Ekipler yaptıkları incelemede battaniyeye elleri ve ayaklarının bantla bağlı olduğu, kafasının üstünde yastık olduğu tespit etti. İncelemenin ardından şahsın 60 yaşlarında Muhittin Yıldız olduğu ve yaklaşık bir hafta önce öldüğünü belirledi. Öte yandan sokaktan geçen vatandaşlar koku nedeniyle burunlarını kapatarak yürüyebildi.

Yaklaşık bir hafta önce öldürüldüğü tahmin ediliyor
Kötü kokuların artması üzerine yüzüne maske takan polis ekipleri, dairenin girişine şerit çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Ceset üzerinde çalışma yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde şahsın yaklaşık bir hafta önce öldürüldüğünü tespit etti. Ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, şahsın boğularak öldürüldüğü üzerinde duran polis ekipleri ise olayı derinlemesine araştırmak için çalışma başlattı.

“Üç gündür kötü kokular geliyor”
Üç gündür apartmandan kötü kokular geldiğini aktaran Erol isimli bina sakini, “Üç gündür kötü kokular geliyor. Biz kedi ölüsü veya çöp sandık. Bunun için bodrum katı ve çatı katını kontrol ettim ama bir şey bulamadım. Bunun üzerine polisi aradım, polis geldi. Çilingir yardımıyla eve girdi. Adam battaniyeye sarılı, kolları bağlıydı” dedi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Daireden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Daireden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Daireden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Daireden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Daireden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Daireden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Daireden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Daireden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Daireden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Daireden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Daireden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Daireden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Daireden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: Ölü ve yaralılar var

Çocukların kavgasına büyükler de katıldı: Ölü ve yaralılar var

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

Konya'da dehşete düşüren görüntü!

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

Pençe-2 harekatından ilk görüntü

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.