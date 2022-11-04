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  4. Daireler yan yana ama aralarında 17 bin TL var! Biri 3 bin diğeri 20 bin lira... İşte kira fiyatlarındaki kördüğümün fotoğrafı...

Daireler yan yana ama aralarında 17 bin TL var! Biri 3 bin diğeri 20 bin lira... İşte kira fiyatlarındaki kördüğümün fotoğrafı...

04.11.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kira fiyatları resmen kördüğüm oldu! Aynı bina içinde oturan iki kiracının ödediği bedel arasında 17 bin TL var. Bazı ev sahipleri devletin getirdiği %25 sınırına uyarken bazıları bunu hiçe sayıyor. Ortaya çıkan bu fotoğraf kira fiyatlarındaki farkı yeniden gündeme taşıdı! Aynı binada katta bir dairenin kirası 3 bin diğerinin ise 20 bin lira...

Daireler yan yana ama aralarında 17 bin TL var! Biri 3 bin diğeri 20 bin lira... İşte kira fiyatlarındaki kördüğümün fotoğrafı...

Kiralardaki fahiş artışın ardından özellikle İstanbul'da aynı binadaki dairelerin fiyatlarında bile uçurum oluştu. Bu durumda da ev sahiplerinin kafası karışıyor. Yasal oranın üstünde zam isteyen de var istemeyen de...

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AYNI BİNADA DAİRELER ARASINDA KİRA UÇURUMU

Aynı binada 3 bin liraya oturan da var, 20 bin liraya da oturan da var. Kiracılar da ev sahipleri de dertli... Vatandaşlar çok büyük bir adaletsiz olduğundan dert yanıyor. Bir yanda kirayı 3-5 katına çıkartanlar, bir yanda yasal oranda zam yapanlar ve bir de kira geliriyle geçinenler var. Hal böyle olunca son zamanlarda var olan ev sahibi-kiracı gerilimi daha da tırmandı. Sosyal medyada kiracıları da haklı bulan var, ev sahiplerini de haklı bulan var. Bir binada 3 bin TL'ye oturan da var, 15 bin TL kira isteyip evini kiraya veren de var.

Ev sahipleri dikkat: Kira fiyatları değiştirilebilir! Ev sahipleri dikkat: Kira fiyatları değiştirilebilir!

Show Haber'in haberine göre ev sahipleri hayat pahalılığını öne sürüp geçinmenin zorlaştığını öne sürerken kiracılar da kiralarla beraber artan fiyat artışından şikayetçi.

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