HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dairelerini satıp bütün paralarını buna yatırdılar: Yağmur, çamur demiyoruz

Dairelerini satıp bütün paralarını buna yatırdılar: Yağmur, çamur demiyoruz

20.11.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan ve mermerciliği bırakarak bütün parasını tarıma yatıran aile, ürettikleri kışlık sebzeler arasında yaklaşık 30 ton karnabahar, 6 ton da brokoli hasadı yapmayı bekliyor. ''Türkiye'nin geleceği için üretim yapıyoruz'' diyen Osman Karan, ''Herkese tavsiye ederim. Bu işler ailece yapılabilecek işler. Bu işin zor yanları bir yandan da zevkli. Ektiği mahsulü toplamak insana bir taraftan zevk veriyor. Yağmur, çamur demiyoruz'' şeklinde konuşuyor.

Dairelerini satıp bütün paralarını buna yatırdılar: Yağmur, çamur demiyoruz

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 7 kişilik bir aile, mermercilik mesleğini bırakıp, dairelerini satarak bütün paralarını tarıma yatırdı. Tarla ve seralarında yaz kış üretim yapan aile, yazın ektikleri karnabahar, brokoli gibi kışlık sebzelerin hasadına başladı.

Bu sene hasadın verimli olacağını belirten çiftçi aile, karnabahardan yaklaşık 30 ton, brokoliden ise yaklaşık 6 ton ürün almayı bekliyor. Yağmura, çamura aldırış etmeden tarlada çalışmaya devam eden aile, mahsulleri istedikleri fiyata satamadıklarından yakınıyor.

''TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN ÜRETİM YAPIYORUZ''

Daha önceden mermercilik yaptıklarını ancak o işi bıraktıklarını söyleyen Osman Karan, “Bir işe atılmak istedik, bir iş kurmak istedik ailecek. Biz 5 kardeşiz, annem, babam başımızda. 2 tane dairemiz vardı, onları sattık, paramızı bu işe yatırdık, sera kurduk, yeni ekipmanlar aldık. Damla sulama hortumları aldık, yeni traktör aldık. Bu işe girişim yaptık. Her mevsim üretiyoruz burada. Kışın karnabahar, brokoli, kereviz, pırasa, pazı üretiyoruz. Yazın da salatalık, domates, patlıcan, semiz, roka, tere üretiyoruz. Antalya'da yetişenler burada da yetişiyor aslında. Buradan hale günlük ürün gönderiyoruz. İnsanlar Kocaeli'yi sadece sanayi şehri olarak biliyor ama burada da seralar var, tarımcılık oluyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nun hemen yanında üretim yapıyoruz. Hayvancılık ve tarım buralarda da var, sadece Antalya'da yok. Üretmek güzel bir şey. Türkiye'nin geleceği için üretim yapıyoruz. Herkese tavsiye ederim. Bu işler ailece yapılabilecek işler. Bu işin zor yanları bir yandan da zevkli. Ektiği mahsulü toplamak insana bir taraftan zevk veriyor. Yağmur, çamur demiyoruz. Bunlar bize engel olmuyor” dedi.

Screenshot_7

''GENÇLERİN BU MESLEĞE ATILMALARI GEREK''

Aile olarak bu sektöre atıldıklarını ve hep birlikte çalıştıklarını kaydeden Ramazan Karan ise “Kardeşlerimle, ailemle birlikte yapıyoruz bu işi. 2 senedir yapıyoruz. Bu iş daha önce babamın mesleğiydi. Annem ve babamın bildikleri bir iş. Onlar bu işe atılmaya karar verdiler. Biz de ailecek hep birlikte başladık. İnsanlar Gebze'de de tarım yapmaya başladılar. Özellikle kış mevsiminde soğuk olduğu için daha çok seracılık yapılıyor. Biz burada yazın semiz, roka, tere, maydanoz, kışın karnabahar, brokoli, pırasa, bu tip kışlık sebzeleri yetiştiriyoruz. Yağmur, çamur demeden ekmeğimizi kazanmak için çalışıyoruz. Ağır bir sektör olduğu için, biraz mücadele istediği için gençlerimiz bu işe yönelmiyorlar. Ama bizim vatanımıza lazım olan bir meslek bu. Bence gençlerin de bu mesleğe atılmaları gerekir. Bizim olmazsa olmazlarımızdan bu meslek. Tarım ve üretim ülkemizin geleceği. Bu olmazsa hiç bir şey olmaz” diye konuştu.

Screenshot_10

''ARADA DAĞLAR KADAR FARK VAR''

Türlü zorluklarda ürettikleri ürünleri istedikleri fiyata satamadıklarında yakınan Karan, “Hasat iyi, verim güzel. Şu aralar biraz piyasalarda sıkıntı var. Mahsuller istediğimiz fiyata gitmiyor şu anda. Genelde bu şekilde bir bozukluk var. Ben burada ortalama 1-1.50 liraya hale teslim ediyorum, markette şu anki fiyatı 7-8 lira. Arada dağlar kadar fark var” şeklinde konuştu.

Screenshot_9

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNEREylül ayında evlenmişlerdi! Ünlü çift bebek mi bekliyor?Eylül ayında evlenmişlerdi! Ünlü çift bebek mi bekliyor?
"Boji tramvaya pisledi" iddiasında yeni gelişme! Şoke olacaksınız"Boji tramvaya pisledi" iddiasında yeni gelişme! Şoke olacaksınız
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

AFAD duyurdu! Tokat'ta korkutan deprem

AFAD duyurdu! Tokat'ta korkutan deprem

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Mahkeme kararını verdi

14 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Mahkeme kararını verdi

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Beni bırakın anneme bakın

Beni bırakın anneme bakın

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Ekonomist Necmettin Batırel'den sosyal medyayı sallayan dolar açıklaması

Ekonomist Necmettin Batırel'den sosyal medyayı sallayan dolar açıklaması

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Gözyaşlarına boğuldular

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Gözyaşlarına boğuldular

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.