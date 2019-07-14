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Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 00:49 | Son Güncelleme

Fatih’te bir evden kötü kokuların geldiği ihbarı üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri elleri, ayakları koli bandı ile bağlanmış, battaniyeye sarılı cesetle karşılaştı. Boğularak öldürülme üzerinde duran polis ekipleri şahsın yaklaşık bir hafta önce öldürüldüğünü belirledi.

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Fatih Karagümrük Zeynel Ağa Sokak'ta bulunan binadan kötü kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar kedi ölüsü veya çöp olma ihtimaline karşın önce bodrum sonra da çatı katında aramalar yaptı. Herhangi bir şeyle karşılaşılmaması ve kokuların devam etmesi üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olayın yaşandığı binaya gelen ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda kokunun bir daireden geldiğini tespit etti.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLANARAK BATTANİYEYE SARILMIŞ

Bir süre dairenin kapısını ve zilini çalarak, evin sakinlerine ulaşmaya çalışan polis başarılı olamayınca çilingirden yardım istedi. Gelen çilingir dairenin kapısını açarak polis ekiplerine teslim etti. Eve giren polis ekipleri ise gördükleri karşısında şoka uğradı. Ekipler evdeki odanın birinde elleri bağlı koli bandı ile bağlanmış, battaniyeye sarılı cesetle karşılaştı. Ekipler yaptıkları incelemede battaniyeye elleri ve ayaklarının bantla bağlı olduğu, kafasının üstünde yastık olduğu tespit etti. İncelemenin ardından şahsın 60 yaşlarında Muhittin Yıldız olduğu ve yaklaşık bir hafta önce öldüğünü belirledi. Öte yandan sokaktan geçen vatandaşlar koku nedeniyle burunlarını kapatarak yürüyebildi.

BİR HAFTA ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Kötü kokuların artması üzerine yüzüne maske takan polis ekipleri, dairenin girişine şerit çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Ceset üzerinde çalışma yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde şahsın yaklaşık bir hafta önce öldürüldüğünü tespit etti. Ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, şahsın boğularak öldürüldüğü üzerinde duran polis ekipleri ise olayı derinlemesine araştırmak için çalışma başlattı.

"ÜÇ GÜNDÜR KÖTÜ KOKULAR GELİYOR"

Üç gündür apartmandan kötü kokular geldiğini aktaran Erol isimli bina sakini, “Üç gündür kötü kokular geliyor. Biz kedi ölüsü veya çöp sandık. Bunun için bodrum katı ve çatı katını kontrol ettim ama bir şey bulamadım. Bunun üzerine polisi aradım, polis geldi. Çilingir yardımıyla eve girdi. Adam battaniyeye sarılı, kolları bağlıydı” dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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Fatih cinayet

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