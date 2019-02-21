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Daisy suni tohumlamayla anne olacak 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:53 | Son Güncelleme

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi bünyesinde suni tohumlama yapılan İngiliz Buldog köpeği 'Daisy' yaklaşık bir ay sonra 4 yavru dünyaya getirecek.  MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi bünyesinde yer alan Suni Tohumlama Kliniği, çeşitli sebeplerle çiftleşme problemi yaşayan evcil hayvanlarından yavru elde etmek isteyen hayvan sahiplerine de destek vermeye devam ediyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi bünyesinde suni tohumlama yapılan İngiliz Buldog köpeği 'Daisy' yaklaşık bir ay sonra 4 yavru dünyaya getirecek.
MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi bünyesinde yer alan Suni Tohumlama Kliniği, çeşitli sebeplerle çiftleşme problemi yaşayan evcil hayvanlarından yavru elde etmek isteyen hayvan sahiplerine de destek vermeye devam ediyor. Ocak ayında suni tohumlama yapılan 'Daisy' adlı İngiliz Buldog köpeği yaklaşık bir ay sonra 4 yavru dünyaya getirecek.
MAKÜ Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Güngör, MAKÜ'de yılda 10 suni tohumlama uygulaması yapıldığını belirtti. Güngör, Suni tohumlama uygulamasına gelen hasta sahipleri genellikle çiftleşme problemiyle ilgili nedenlerden dolayı fakültemizi ziyaret etmektedir. Yaklaşık 35 gün önce tohumlama uygulamasını yapmış olduğumuz 'Daisy' isimli İngiliz Buldog cinsi köpeğin bugün gebelik muayenesini gerçekleştirdik. Gereken bütün tetkikler yapıldıktan sonra suni tohumlama uygulamasını uygun gördük ve yapmış olduğumuz 3 uygulamanın sonucunda da 4 sağlıklı yavru olduğunu tespit ettik. Annemizin genel sağlık durumu gayet iyi. Bir aksilik olmazsa 20-22 Mart 2019 tarihleri arasında Burdur MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde yapılacak operasyonla doğum gerçekleştirilecek dedi.

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