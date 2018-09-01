Dakar Belediye Başkanı görevden alındı

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Dakar'ın hapisteki Belediye Başkanı Khalifa Sall'in görevine son verdi.
Sall, yayımladığı kararnameyle hakkındaki 5 yıllık hapis cezası ve 3,4 milyon dolarlık para cezası önceki günün onanan Dakar'ın muhalif belediye başkanı Khalifa Sall'i görevden aldı.
Bölgesel Yönetim, Kalkınma ve Bölgesel Planlama Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hakkındaki hapis kararının Sall'i belediye başkanlığı görevini sürdürmekten alıkoyduğu belirtildi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Sall'in bu kararı Bölgesel Yönetimler Genel Yasası'nın 135. maddesi uyarınca aldığı ifade edildi.
Mahkeme, geçen temmuzdaki genel seçimlerde muhalefet koalisyonun lideri olarak milletvekili seçilen Sall'ın yargılanmasının devamı için Kasım 2017'de dokunulmazlığını kaldırmıştı. Khalifa Sall, 30 Mart'ta 5 yıl hapse ve 3,4 milyon dolar para cezasına mahkum edilmişti.
Öte yandan, Temyiz Mahkemesi'nin kararı 30 Ağustos'ta onamasıyla Khalifa Sall'in 2019'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerine katılamayacağı da kesinleşti.
Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
'Güzel kadınlar olduğu sürece tecavüz de olacak!' Bu sözleri söyleyen bir devlet lideri!
AK Parti tarih verdi! 'Koltuk çantada keklik diye düşünen yanılır'
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir garip Kuzey Kore uyarısı: Vasiyetinizi hazırlayıp gidin
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!
Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor
Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!
Tuz Gölü'nde ürküten tablo! Hepsi teker teker ölüyor
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum