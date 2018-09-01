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Dakar Belediye Başkanı görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 20:55 | Son Güncelleme

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, hapisteki Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall'i görevden aldı

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Dakar'ın hapisteki Belediye Başkanı Khalifa Sall'in görevine son verdi.

Sall, yayımladığı kararnameyle hakkındaki 5 yıllık hapis cezası ve 3,4 milyon dolarlık para cezası önceki günün onanan Dakar'ın muhalif belediye başkanı Khalifa Sall'i görevden aldı.

Bölgesel Yönetim, Kalkınma ve Bölgesel Planlama Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hakkındaki hapis kararının Sall'i belediye başkanlığı görevini sürdürmekten alıkoyduğu belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Sall'in bu kararı Bölgesel Yönetimler Genel Yasası'nın 135. maddesi uyarınca aldığı ifade edildi.

Mahkeme, geçen temmuzdaki genel seçimlerde muhalefet koalisyonun lideri olarak milletvekili seçilen Sall'ın yargılanmasının devamı için Kasım 2017'de dokunulmazlığını kaldırmıştı. Khalifa Sall, 30 Mart'ta 5 yıl hapse ve 3,4 milyon dolar para cezasına mahkum edilmişti.

Öte yandan, Temyiz Mahkemesi'nin kararı 30 Ağustos'ta onamasıyla Khalifa Sall'in 2019'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerine katılamayacağı da kesinleşti.

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Dakar Belediye Başkanı Khalifa Sall görevdn alındı

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