Dakar'a kadın belediye başkanı

Senegal'in başkenti Dakar'ın eski belediye başkanının görevden alınmasından ardından yeni Belediye Başkanı belirlendi.

Eski Belediye Başkanı Khalifa Sall'in Devlet Başkanı Macky Sall tarafından 1 Eylül'de görevden alınmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada, Khalifa Sall'a yakın bir isim olan Soham Wardini bu göreve seçildi.

Wardini mecliste yapılan oylamada, 64 oy alarak Dakar'ın yeni belediye başkanı oldu. Wardini'nin rakipleri; Moussa Sy 13 oy alırken, Banda Diop 11 oy da kaldı.

Babası Lübnan asıllı olan Wardini, Khalifa Sall'in birinci yardımcısıydı. İngilizce öğretmeni olan Wardini, Khalifa Sall'in 2019 ortasında dolacak görev süresini tamamlayacak.

Wardini'nin Dakar'da belediye başkanlığı görevine gelen ilk kadın olduğu belirtiliyor.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, hakkındaki 5 yıl hapis ve 3,4 milyon dolar para cezası Temyiz Mahkemesinde onanan Khalifa Sall'in görevine 1 Eylül'de son vermişti.

