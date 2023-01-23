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  4. Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi! İsveç'teki skandala imza atan Paludan nasıl korktuğunu anlattı... Pişkin sözler: "Türkiye'ye gol attığımda..."

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi! İsveç'teki skandala imza atan Paludan nasıl korktuğunu anlattı... Pişkin sözler: "Türkiye'ye gol attığımda..."

23.01.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması Türkiye'de ve İslam dünyasında büyük tepki topladı. Daha önce de benzer provokasyonlara imza atan aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Paludan, olay sonrası skandal açıklamalar yaptı. "Türkiye'ye gol attığını" savunan Paludan, pişkin açıklamasında sosyal medyadan gelen mesajlar nedeniyle nasıl korktuğunu da anlattı.

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi! İsveç'teki skandala imza atan Paludan nasıl korktuğunu anlattı... Pişkin sözler: "Türkiye'ye gol attığımda..."

NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayını isteyen İsveç'te son haftalarda peş peşe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan provokatif gösteriler gerçekleşti. Rasmus Paludan bu çirkin gösterilerin sonuncusuna imza attı. Geçtiğimiz bahar mevsiminde de benzer bir eylem gerçekleştiren Paludan, son olay sonrası çok fazla ölüm tehdidi aldığını ve pişman olup olmadığını ifade etti.

"TÜRKİYE'YE GOL ATTIĞIMDA DEDİM Kİ..."

İslam karşıtlığıyla bilinen, aşırı sağcı Stram Kurs partisinin lideri Paludan, 2019'dan beri polis korumasıyla dolaşıyor. Expressen gazetesine konuşan Paludan, sosyal medyadan gelen her 20 mesajdan birinin "çok somut" tehditler olduğunu ve korktuğunu söyledi.

Paludan, gazeteye verdiği demeçte "Türkiye'ye gol attığımda dedim ki 'İşte bu.' Ama düşündüğüm gibi olmadı." ifadelerini kullandı.

"PİŞMAN DEĞİLİM, ÖLÜM TEHDİTLERİ ÜZÜYOR"

Gazetenin 'Pişman mısın' sorusuna Paludan şu yanıtı verdi:

"Değilim. Bunu yapmanın nedeni önemli siyasal gerekçeler olduğunu düşünmemdi. Üzüldüğüm şey bunca insanın beni ölümle tehdit etmesi."

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"DAKİKADA 20 MESAJ GELİYOR, 5'İ TEHDİT"

Kendisine yönelik tehditleri değerlendirirken Paludan, durumun gitgide daha ciddi bir hal aldığını söyleyerek "Bu durum belli ki gitgide daha da ciddi bir hal alıyor. Çok somut tehditler alıyorum. Sosyal medyada belki de dakikada 20 mesaj geliyor ve bunlardan 5'i tehdit mesajları oluyor." diye konuştu.

"BİRİSİ AÇIK AÇIK BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ YAZDIĞINDA KORKUYORUM"

Gelen tepkilere ilişkin kendisinden çok Batı dünyasının değerlerinin eleştirildiğini savunan Paludan, 'Korkuyor musun' sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Evet. Birisi açık açık beni öldüreceğini yazdığında, neler yapacaklarını tarif ettiklerinde korkabiliyorum."

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İsveç Rasmus Paludan

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