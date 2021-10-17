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Dakikalarca devam etti! Bitlis'te hortum paniği

17.10.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesi kırsalında hortum meydana geldi. Paniğe neden olan hortum, tarlaya çalışmaya giden vatandaşlar tarafından telefonla kayda alınırken, hortumun dakikalarca devam ettiği öğrenildi.

Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde öğle saatlerine doğru etkili olan hortumun kısa sürede dev bir toz bulutuna dönüştüğü görüldü. Şiddetini arttırarak tarlada çalışan vatandaşlara doğru ilerlediği görülen hortum, rüzgarın etkisiyle son anda yönünü değiştirdi. Kırsal alana doğru ilerleyen hortum kısa süre sonra etkisini yitirdi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YÖN DEĞİŞTİRDİ

Tarlada çalışırken hortum paniği yaşayan vatandaşlardan Barış Sancak, hızla büyüyerek kendilerine doğru ilerleyen hortumun paniğe neden olduğunu söyledi. Çıkan hortumun rüzgarın etkisiyle son anda yönünü değiştirerek kırsal alana gidip etkisini yitirdiğini anlatan Sancak, "Tarlada çalışıyorduk. Her şey bir anda oldu ve dev bir toz bulutu hortum şeklinde bize doğru gelmeye başladı. Bir an için panikledik. Ancak hortum kısa süre sonra rüzgarın etkisiyle son anda yönünü değiştirdi" diye konuştu.

İHA

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Bitlis
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