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  4. Dakikalarca drift atmıştı, cezası çok ağır oldu!

Dakikalarca drift atmıştı, cezası çok ağır oldu!

kadir.gunduz kadir.gunduz
22.04.2024 12:02
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Bursa'da gece yarısı aracıyla dakikalarca drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza kesildi ve ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde boş alan bulan sürücü, fabrika önünde dakikalarca drift attı. Güvenlik görevlisi, sürücüyü uyarsa da sonuç alamadı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada drift atan otomobilin plakası tespit edildi. Sürücüye drift yapmak ve abartı egzoz maddelerinden toplam 38 bin 672 TL ceza yazıldı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Drift
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