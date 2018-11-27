HABER

Dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Aksaray'da can pazarı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 05:57 | Son Güncelleme

Aksaray'da 2 TIR'ın çarpışmasıyla meydana gelen kazada sürücüler yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücülerden Mesut Polat, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Dakikalarca kurtarılmayı bekledi! Aksaray'da can pazarı!

Kaza, saat 20.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Mesut Polat (44), yönetimindeki 50 DN 943 plakalı TIR, önündeki Bilal Tuğrul Koçak (45) idaresindeki 66 ED 620 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Kazada sürücüler Polat ile Koçak yaralandı. Araç içinde sıkışan Polat, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı 2 sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Polat’ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. (DHA)


Gören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyorGören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyor
Aracın içinde dehşet! Bıçakla saldırdıAracın içinde dehşet! Bıçakla saldırdı
Galata ve Unkapanı ve Haliç Köprüleri kapatıldıGalata ve Unkapanı ve Haliç Köprüleri kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray TIR mesut polat

En Çok Okunan Haberler

Yunus Günçe'den Survivor itirafı 'Sakatlanıp hastaneye gidince...'

Yunus Günçe'den Survivor itirafı 'Sakatlanıp hastaneye gidince...'

Şeyma Subaşı, Instagram hesabındaki Ilıcalı soyadını kaldırdı

Şeyma Subaşı, Instagram hesabındaki Ilıcalı soyadını kaldırdı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

Ukrayna Parlamentosu sıkıyönetimi onayladı

Ukrayna Parlamentosu sıkıyönetimi onayladı

Mars kaşifi "InSight" iniş yaptı

Mars kaşifi "InSight" iniş yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu iddia doğruysa... Bu kez 'stokçular' anlattı: İnanamadık

Günlük burç yorumları: 27 Kasım Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

İrem Su'dan günlük ve haftalık burç yorumları

İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli!

İDO ve BUDO seferlerine fırtına engeli!

Polis merkezinin önü karıştı! Kavga değil resmen savaş!

Polis merkezinin önü karıştı! Kavga değil resmen savaş!

Aracın içinde dehşet! Bıçakla saldırdı

Aracın içinde dehşet! Bıçakla saldırdı

Galata ve Unkapanı ve Haliç Köprüleri kapatıldı

Galata ve Unkapanı ve Haliç Köprüleri kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.