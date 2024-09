Esenyurt'ta taksici ile yolcu arasında kavga çıktı. İddiaya göre olaya diğer taksiciler de karıştı, kavga büyüdü.Yolcunun çocuğu, taksinin üstünde otururken kalabalık bir grup tarafından dövülen babasını çaresizce izledi.

Çığlık çığlığa ağlayan çocuk sakinleştirilemedi. O kavga an be an başka bir sürücünün telefon kamerasına yansıdı. Çocuğu unutacak kadar gözlerini döndüren olay ise merak konusu oldu. Sosyal medyada videonun altına yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları;