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Dakka’daki yangın söndü ama yüreklerdeki ateş sönmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 15:37 | Son Güncelleme

Bangladeş’in başkenti Dakka’nın Chawkbazar bölgesinde dün gece meydana gelen yangında ölenlerin sayısı 81’e yükselirken, Rifat adlı Bangladeşli, hamile karısı ile binadan ayrılmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Dakka’daki yangın söndü ama yüreklerdeki ateş sönmedi

Bangladeş’in başkenti Dakka’nın Chawkbazar bölgesinde dün gece meydana gelen yangında ölenlerin sayısı 81’e yükselirken, Rifat adlı Bangladeşli, hamile karısı ile binadan ayrılmaya çalışsa da başarılı olamadı. Evli çift, yanarak hayatını kaybetti.
Bangladeş’in başkenti Dakka’da bulunan tarihi binalar bölgesinde dün gece çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Hızla yayılan yangında alevlerin büyük kısmı 9 saatlik çalışmanın ardından yeni kontrol altına alınabildi. Yangında 81 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, aileler yangında hayatını kaybeden yakınlarının cenazelerini alabilmek için hastane önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Hamile eşi ile birlikte can verdi
Chawkbazar’ın Nand Kumar Dutta sokaktaki Wahid Mention adlı bir binanın üçüncü katında yaşayan ve 2 sene önce evlenen Rifat ve hamile eşi Ria da yangında hayatını kaybetti. Kısa sürede binayı saran yangında Rifat, hamile karısı ile binadan ayrılmaya çalışsa da başarılı olamadı. Evli çift, yanarak hayatını kaybetti. Rifat’in akrabaları tarafından aktarılan bilgiye göre, yangın sırasında akrabalarını arayan çift, alevlerden kurtulamadıklarını söyledi. Aileleri ise “Biz hala cesetlerini bulamadık. Hepsi kömür oldu. Fotoğraf ve kayıt bilgilerle cesetlerini almaya geldik” dedi.

6 arkadaştan 5’i öldü
Firoz Alom adlı bir Bangladeşli tarafından paylaşılan bilgilere göre, buluşacağı ve bir yerde oturan arkadaşlarından 5’i de patlama sonrasında hayatını kaybetti. Yangından yaralı olarak kurtulan Firoz ise hastanede arkadaşlarının cenazelerini arıyor.

Morg önünde ikizlerin gözyaşı dinmiyor
Dakka Üniversitesi İktisat Bölümü 4. sınıf öğrencisi Kawsar Ahmet’i bekleyen ikiz çocukları ve eşi Mukta’nın gözyaşları yürekleri dağladı. Yaşayan korkunç yangında yanarak ölen Kawsar’ın ailesi de morg önünde bekleyişini sürdürüyor. Kawsar’ın kardeşi İlyas, "Kardeşimin cesedini almaya geldik. Bulamadık daha. Arıyoruz, bilmiyoruz. Bu kadar kömür olan cesetler arasında nasıl bulacağız? Kardeşim kendi çabalarıyla bu binada bir özel hastane açmıştı. Çalışanlar vardı ve kendisi ara sıra ziyarete gelirdi. Bugün de öyle geldi ve şimdi bizi bırakıp gitti" ifadelerini kullandı.

Dakka’daki yangın söndü ama yüreklerdeki ateş sönmedi

Dakka’daki yangın söndü ama yüreklerdeki ateş sönmedi

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