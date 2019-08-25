HABER

"Dakuk saldırısında Türkmenler hedef alındı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 14:08 | Son Güncelleme

Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan: - "Dakuk ilçe merkezine havan toplarıyla düzenlenen saldırıda Türkmenler hedef alındı"

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesince (ITC), dün Kerkük'ün Dakuk ilçesine terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırının hedefinde Türkmenlerin olduğu belirtildi.

ITC Başkan Yardımcısı Hasan Turan, saldırıya ilişkin yazılı açıklamasında, "Dakuk ilçe merkezine havan toplarıyla düzenlenen saldırıda Türkmenler hedef alındı" ifadesini kullandı.

Saldırıyı "Kerkük'ün istikrar ve güvenliğini bozmaya yönelik adımlar" şeklinde nitelendiren Turan, Iraklı güvenlik güçlerine eylemlerinin önüne geçilmesi hususunda önemli görevler düştüğünü, faillerin ortaya çıkarılması için de komisyon kurulmasının önemli olduğunu kaydetti.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün DEAŞ'lı teröristlerce Dakuk'taki bir futbol sahasına havan toplarıyla düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

PARTNERSezen Aksu'nun acı günüSezen Aksu'nun acı günü
Çorum'da, Emine Bulut cinayetine tepkiÇorum'da, Emine Bulut cinayetine tepki
Leylekler İstanbul semalarındaLeylekler İstanbul semalarında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kerkük

En Çok Okunan Haberler

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Pençe-3 Harekatı'ndan kahreden haber: Şehit ve yaralı askerler var

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Pençe-3 Harekatı'nda son dakika gelişmesi: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: Öldürüldüler!

Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Bakan'dan vatandaşlara çağrı: İş birliğiniz çok önemli

Arjantin'de halk sokaklara döküldü

Gözyaşlarıyla sokaklara döküldüler!

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.