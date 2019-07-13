Dalaman'da çıkıp Fethiye’ye sıçrayan yangın söndürüldü

Geçtiğimiz Çarşamba günü Dalaman'a bağlı Karaağaç Mahallesi'nde çıkan orman yangına havadan 20 helikopter, karadan 105 arazöz ve 520 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'ne kadar yayıldı.

Ekiplerin gece gündüz müdahalesiyle yangın bugün tamamen söndürüldü. Yangının soğutma çalışmaları ekipler tarafından sürüyor.

Yaklaşık 350- 400 hektarlık alanda etkili olan yangında bir mezarlık zarar gördü. Yangında yaban hayvanları da telef oldu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmaların devam ederken, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan terör bağlantısı olduğu bilgisinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

(İHA / AA)