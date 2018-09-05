Dalaman Havalimanı'nda yabancı yolcu sayısı yüzde 32 arttı

YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Ayaz, "Bölgemize havayolu ile gelen turist sayısında yüzde 32 oranında artış sağlanmıştır, artan talebin karşılanması ve ivmenin devam edip bölge turizminin şahlanması için yeni yatırımlar ve nitelikli yatak arzı elzem hale gelmiştir." dedi.

Genel Müdür Ayaz, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaş'tan Datça'ya kadar olan ve Fethiye, Marmaris, Dalyan gibi dünyaca ünlü destinasyonlara ulaşım sağlayan Dalaman Havalimanı'nda, dış hat yolcularda geçen yıla göre yüzde 32 oranında artış yakaladıklarını açıkladı.

2017 yılı Ocak-Temmuz diliminde 619 bin 92 yabancı ziyaretçinin havalimanına giriş yaptığını vurgulayan Ayaz, bu sayının 2018 yılı aynı döneminde 817 bin 669'a çıktığını ifade etti.

Ayaz, Havalimanının ANKER REPORT'un yayınladığı, 30 Avrupa şehrindeki tatil bölgeleri arasında geçen yılın temmuz ayı ile Temmuz 2018 karşılaştırmasında ise yüzde 16'lık artış ile de Avrupa da ilk 4'e girdiğini kaydetti.

28 ülke ve 89 havalimanından direkt uçuşlar gerçekleşen Dalaman Havalimanı'nda turist sayısı artışının devam edeceğini belirten Ayaz, "Bölgemize havayolu ile gelen turist sayısında yüzde 32 oranında artış sağlanmıştır, artan talebin karşılanması ve ivmenin devam edip bölge turizminin şahlanması için yeni yatırımlar ve nitelikli yatak arzı elzem hale gelmiştir." dedi.