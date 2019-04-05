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Dalaman-Moskova uçuşları başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 14:55 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki Yaşar Dede Arslan (YDA) Dalaman Havalimanı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, 4 Mayıs itibarıyla Dalaman- Moskova tarifeli doğrudan uçuşların başlayacağını açıkladı.

Dalaman-Moskova uçuşları başlıyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki Yaşar Dede Arslan (YDA) Dalaman Havalimanı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, 4 Mayıs itibarıyla Dalaman- Moskova tarifeli doğrudan uçuşların başlayacağını açıkladı.
YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, yazılı açıklama yaparak, Pegasus tarafından gerçekleştirilecek Dalaman- Moskova tarifeli doğrudan uçuşlarla ilgili bilgi verdi. Güvenç, "4 Mayıs 2019 itibarıyla tarifeli direkt Dalaman- Moskova uçuşları başlayacak. İlk etapta haftalık 1 uçuş olarak planlanan program 29 Mayıs itibarıyla haftalık 2 uçuşa çıkacak. Dalaman kalkışlı uçuşlar, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleşecek. Uçuşlar bölgemize ve turizm sektörüne hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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