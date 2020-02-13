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  4. Dalaman uçuşu sırasında kapıyı açmaya çalışan yolcuya 2 yıl hapis cezası

Dalaman uçuşu sırasında kapıyı açmaya çalışan yolcuya 2 yıl hapis cezası

13.02.2020 10:22 | Son Güncelleme

İngiltere'de Londra-Dalaman seferini yapan uçakta uçuş sırasında kapıyı açmaya çalışan İngiliz yolcu iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçen Haziran'da yaşanan olay sırasında pilot kuleye kaçırılmaya sinyali göndermiş, Jet2 Havayollarına'na ait Airbus A321 tipi uçak, kalkışından 45 dakika sonra iki savaş uçağı eşliğinde Londra'ya geri dönmüştü.

Dalaman uçuşu sırasında kapıyı açmaya çalışan yolcuya 2 yıl hapis cezası

İngiltere'de Londra-Dalaman seferini yapan uçakta uçuş sırasında kapıyı açmaya çalışan İngiliz yolcu iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen Haziran'da yaşanan olay sırasında pilot kuleye kaçırılmaya sinyali göndermiş, Jet2 Havayollarına'na ait Airbus A321 tipi uçak, kalkışından 45 dakika sonra iki savaş uçağı eşliğinde Londra'ya geri dönmüştü.

Jet2 Havayolları'nın 85 bin sterlin (yaklaşık 660 bin TL) ceza kestiği ve ömür boyu uçuş yasağı getirdiği Chloe Haines adlı 26 yaşındaki yolcu, dün Chelmsford kentinde yargıç karşısına çıktı.

'Yolcuların hayatını riske attı'

Savcı, alkollü olduğu belirtilen ve uçuş sırasında kabin görevlileri ve yolcular tarafından güçlükle zaptedilen Haines'in 206 yolcunun can güvenliğini riske attığını söyledi.

Avukatı da daha önce suçlamaları kabul eden Haines'in bu olaydan sonra alkol kullanmadığını ve bağımlılıktan kurtulmak için terapi seanslarına katıldığını belirtti.

Yargıç kararını açıklarken, "sarhoş bir kişinin davranışları yüzünden bazı insanlar hayatlarının kabusunu yaşadı" dedi.

Jet2 CEO'su Steve Heapy bunun şimdiye kadar uçuşlarında tanık oldukları en ciddi olay olduğunu söylemişti.

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