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Dalaman yangınında böcek, kuş ve kaplumbağalar telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 10:21 | Son Güncelleme

Muğla’nın Dalaman ilçesinde Çarşamba günü başlayan, Fethiye Göcek Mahallesinde devam eden ve Cuma günü kontrol altına alınan orman yangının ardından yanan sahada telef olan kaplumbağalar ve kuş yavrularının yanında simsiyah bir ağaçlık alan kaldı.İki gün süren orman yangınına, orman işçilerinin yanında, çevre belediyelerin su tankları, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, özel sektördeki araçlar ve yöre sakinleri de yangının söndürülmesi çalışmalarına destek verdi.Kontrol altına alınan yangının ardından yanan sahada kara bir tablo ortaya çıktı.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde Çarşamba günü başlayan, Fethiye Göcek Mahallesinde devam eden ve Cuma günü kontrol altına alınan orman yangının ardından yanan sahada telef olan kaplumbağalar ve kuş yavrularının yanında simsiyah bir ağaçlık alan kaldı.
İki gün süren orman yangınına, orman işçilerinin yanında, çevre belediyelerin su tankları, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, özel sektördeki araçlar ve yöre sakinleri de yangının söndürülmesi çalışmalarına destek verdi.
Kontrol altına alınan yangının ardından yanan sahada kara bir tablo ortaya çıktı. Yaklaşık 350-400 hektar alanın yeşilden siyaha büründüğü yangında çok sayıda kuş türü ve canlı da telef oldu. Alevlerden kaçmaya çalışan bir kaplumbağa su kaynağı derenin hemen yanında alevlere teslim olurken, bir başka kaplumbağa da üst kabuk kısmı yanmış vaziyette bulundu. Yanan alanda kanatları henüz oluşmamış kuş yavrusu da yola yakın bölgede telef olmuş. Yanan sahanın sarp bölümlerinde de bu ve buna benzer manzaraların olduğu görüldü.

Dalaman yangınında böcek, kuş ve kaplumbağalar telef oldu

Dalaman yangınında böcek, kuş ve kaplumbağalar telef oldu

Dalaman yangınında böcek, kuş ve kaplumbağalar telef oldu

Dalaman yangınında böcek, kuş ve kaplumbağalar telef oldu

Dalaman yangınında böcek, kuş ve kaplumbağalar telef oldu

Dalaman yangınında böcek, kuş ve kaplumbağalar telef oldu

Dalaman yangınında böcek, kuş ve kaplumbağalar telef oldu

Dalaman yangınında böcek, kuş ve kaplumbağalar telef oldu

Dalaman yangınında böcek, kuş ve kaplumbağalar telef oldu

Dalaman yangınında böcek, kuş ve kaplumbağalar telef oldu

Dalaman yangınında böcek, kuş ve kaplumbağalar telef oldu

Dalaman yangınında böcek, kuş ve kaplumbağalar telef oldu

Dalaman yangınında böcek, kuş ve kaplumbağalar telef oldu

Dalaman yangınında böcek, kuş ve kaplumbağalar telef oldu

Dalaman yangınında böcek, kuş ve kaplumbağalar telef oldu

Dalaman yangınında böcek, kuş ve kaplumbağalar telef oldu

Dalaman yangınında böcek, kuş ve kaplumbağalar telef oldu

Dalaman yangınında böcek, kuş ve kaplumbağalar telef oldu

Dalaman yangınında böcek, kuş ve kaplumbağalar telef oldu
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