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Dalaman'a şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 13:19 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Dalaman'a şehit ateşi düştü

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- HAKKARİ'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.
Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca yönelik uzaktan düzenlediği saldırıda şehit olan iki askerden Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın'ın acı haberi, Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Oğullarının şehit olduğu haberini askeri yetkililerden alan anne Saadet Kargın ve baba Muhammet Kargı gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrağı asılan şehit evine gelmeye başladı.

FOTORĞAFLI

Dalaman'a şehit ateşi düştü

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