Dalaman'da 350 hektar alanda etkili olan orman yangını, 17 saatte kontrol altında

Taylan YILDIRIM- Cavit AKGÜN- Tekin GÜRBULAK/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde çıkıp, Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangını, ekiplerin yoğun çabası sonucu 17 saatte kontrol altında alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının 350 hektarlık alanda etkili olduğunu, can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı. Orman ekiplerinin Göcek'teki yerleşim yerlerini, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerden, karşı yangın taktiğiyle kurtardığı ortaya çıktı.

​Dalaman ilçesinin kırsal Karacaağaç Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaştı. Alevlerin tehdit ettiği kırsaldaki Taşbaşı ile Kepez mahallelerinde oturan vatandaşların evlerini boşaltmaları istendi.

KARŞI ATEŞ TAKTİĞİ EVLERİ KURTARDI

Orman ekipleri yangına, ikisi havadan kontrol için kullanılan, diğerleri su atan 15 helikopter, 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle müdahale etti. Havanın kararmasıyla birlikte helikopterler uçamayınca, alevlerle karadan mücadeleye devam edildi.

Hızla ilerleyen alevlere karşı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin kararıyla, 'karşı ateş' taktiği uygulandı. Buna göre yerleşim birimlerinin yakınında ekipler, rüzgarında esiş yönüne göre kontrollü yangın çıkardı. Bu sayede alevlerin ilerleyişinin önü kesildi. Villa tipi butik bir otelin önündeki barakanın zarar gördüğü yangının ilerleyişi, saat 03.00 sıralarında, rüzgarın hızının da azalmasıyla kesildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte de helikopterlerin havalanmasıyla yangın kontrol altına alındı. Ekipler, yangın alanının çevresini sardı. Söndürme ve soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLAMA YAPTI

Muğla'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesini havadan helikopterle inceledikten sonra Göcek Orman Şefliği'nde yetkililerden brifing aldı, ardından da basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Bekir Pakdemirli, "Dalaman'da tarladan çıkan bir yangın. Kayadibi Mahallesi'nde ilerlemesi devam ediyordu. Bu ilerleme durdu. Göcek, Kepez ve Taşbaşı mahallelerinde ilerlemeler dün itibariyle devam etti. Tabii ki tedbir amaçlı Kepez ve Taşbaşı mahallelerini boşaltmıştık. Şu an itibariyle mahalleye geri dönüş başladı. Vatandaş yine evlerine dönmüş oldu. Ben yurt dışındaydım. İlk çıkış saatinden itibaren takip ettim. Bu yangın çok büyük bir yangın olmamakla birlikte, yerleşim yerlerini tehdit ettiği için ciddiye aldığımız bir yangındı. Biliyorsunuz, akşam saatinde helikopter uçuşu olmuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopterler çalışmaya katıldı ve hala devam ettiriyorlar. Can ve mal kaybımız yok. Sadece içinde kimsenin kalmadığı bir butik otel etkilenmiş gözüküyor" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlara karşı artık daha etkili söndürme çalışmaları içerisinde olduklarını ifade etti.

BAKANLIKTAN DA AÇIKLAMA YAPILDI

Bakan Bekir Pakdemirli'den önce Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Dalaman ilçesi yakınlarında saat 15.10'da çıkan orman yangını sonrası harekete geçen Muğla Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki orman yangınlarıyla mücadele ekipleri, 13 dakika sonra Karaağaç mevkisi Kızılçam Koru Ormanları'nın bulunduğu alandaki alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Saat 15.23'te başlayan söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış saati itibarıyla hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının yüzde 18 ve rüzgarın da batıdan 40 kilometre hızla esmesi gibi olumsuz şartlar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangın bölgesine 105 arazöz ile 18 dozer ve iş makinesi sevk edilirken, çalışmalar 520 personelle sürüyor" denildi.

Bu arada yangınla ilgili bir kişinin ifadesinin alınıp serbest bırakıldığı, gözaltında kimsenin olmadığı açıklandı.