HABER

Dalaman'da 350 hektar alanda etkili olan orman yangını, 17 saatte kontrol altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 10:07 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde çıkıp, Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangını, ekiplerin yoğun çabası sonucu 17 saatte kontrol altında alındı.

Dalaman'da 350 hektar alanda etkili olan orman yangını, 17 saatte kontrol altında

Taylan YILDIRIM- Cavit AKGÜN- Tekin GÜRBULAK/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde çıkıp, Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangını, ekiplerin yoğun çabası sonucu 17 saatte kontrol altında alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının 350 hektarlık alanda etkili olduğunu, can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı. Orman ekiplerinin Göcek'teki yerleşim yerlerini, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerden, karşı yangın taktiğiyle kurtardığı ortaya çıktı.
​Dalaman ilçesinin kırsal Karacaağaç Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp Fethiye ilçesine bağlı Taşbaşı, Gökçeovacık ve turistik Göcek mahallelerine kadar ulaştı. Alevlerin tehdit ettiği kırsaldaki Taşbaşı ile Kepez mahallelerinde oturan vatandaşların evlerini boşaltmaları istendi.
KARŞI ATEŞ TAKTİĞİ EVLERİ KURTARDI
Orman ekipleri yangına, ikisi havadan kontrol için kullanılan, diğerleri su atan 15 helikopter, 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle müdahale etti. Havanın kararmasıyla birlikte helikopterler uçamayınca, alevlerle karadan mücadeleye devam edildi.
Hızla ilerleyen alevlere karşı Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin kararıyla, 'karşı ateş' taktiği uygulandı. Buna göre yerleşim birimlerinin yakınında ekipler, rüzgarında esiş yönüne göre kontrollü yangın çıkardı. Bu sayede alevlerin ilerleyişinin önü kesildi. Villa tipi butik bir otelin önündeki barakanın zarar gördüğü yangının ilerleyişi, saat 03.00 sıralarında, rüzgarın hızının da azalmasıyla kesildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte de helikopterlerin havalanmasıyla yangın kontrol altına alındı. Ekipler, yangın alanının çevresini sardı. Söndürme ve soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLAMA YAPTI
Muğla'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesini havadan helikopterle inceledikten sonra Göcek Orman Şefliği'nde yetkililerden brifing aldı, ardından da basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Bekir Pakdemirli, "Dalaman'da tarladan çıkan bir yangın. Kayadibi Mahallesi'nde ilerlemesi devam ediyordu. Bu ilerleme durdu. Göcek, Kepez ve Taşbaşı mahallelerinde ilerlemeler dün itibariyle devam etti. Tabii ki tedbir amaçlı Kepez ve Taşbaşı mahallelerini boşaltmıştık. Şu an itibariyle mahalleye geri dönüş başladı. Vatandaş yine evlerine dönmüş oldu. Ben yurt dışındaydım. İlk çıkış saatinden itibaren takip ettim. Bu yangın çok büyük bir yangın olmamakla birlikte, yerleşim yerlerini tehdit ettiği için ciddiye aldığımız bir yangındı. Biliyorsunuz, akşam saatinde helikopter uçuşu olmuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopterler çalışmaya katıldı ve hala devam ettiriyorlar. Can ve mal kaybımız yok. Sadece içinde kimsenin kalmadığı bir butik otel etkilenmiş gözüküyor" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlara karşı artık daha etkili söndürme çalışmaları içerisinde olduklarını ifade etti.
BAKANLIKTAN DA AÇIKLAMA YAPILDI
Bakan Bekir Pakdemirli'den önce Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Dalaman ilçesi yakınlarında saat 15.10'da çıkan orman yangını sonrası harekete geçen Muğla Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki orman yangınlarıyla mücadele ekipleri, 13 dakika sonra Karaağaç mevkisi Kızılçam Koru Ormanları'nın bulunduğu alandaki alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Saat 15.23'te başlayan söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış saati itibarıyla hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının yüzde 18 ve rüzgarın da batıdan 40 kilometre hızla esmesi gibi olumsuz şartlar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangın bölgesine 105 arazöz ile 18 dozer ve iş makinesi sevk edilirken, çalışmalar 520 personelle sürüyor" denildi.
Bu arada yangınla ilgili bir kişinin ifadesinin alınıp serbest bırakıldığı, gözaltında kimsenin olmadığı açıklandı.

FOTOĞRAFLI

Dalaman'da 350 hektar alanda etkili olan orman yangını, 17 saatte kontrol altındaDalaman'da 350 hektar alanda etkili olan orman yangını, 17 saatte kontrol altındaDalaman'da 350 hektar alanda etkili olan orman yangını, 17 saatte kontrol altındaDalaman'da 350 hektar alanda etkili olan orman yangını, 17 saatte kontrol altında

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...
Arkadaşını öldürüp menfezde yakalanan sanık ilk kez hakim karşısına çıktıArkadaşını öldürüp menfezde yakalanan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
(Özel) ’Kocco’ ile kokorecin özünü çıkardı(Özel) ’Kocco’ ile kokorecin özünü çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

'Kaşıkçı parçalara ayrıldığında...'

'Kaşıkçı parçalara ayrıldığında...'

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon!

MİT ve Emniyetin ortak operasyonunda yakalandılar!

TSK'nın operasyonları PKK'da korku ve paniğe yol açtı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Günlük burç yorumları 11 Temmuz Perşembe - Ay ve Venüs arasında olumlu açı!

Ay ve Venüs arasında olumlu açı!

Son dakika! TEM'de meydana 3 farklı kaza trafiği durma noktasına getirdi

TEM'de 3 farklı kaza! Trafik kilit...

Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu

Gören Avrupa sanıyor ama burası Karadeniz'in saklı cenneti

Son dakika! Muğla'daki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli'den açıklama

Muğla'daki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.