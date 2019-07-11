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Dalaman'da 350 hektar alanda etkili olan orman yangını, 17 saatte kontrol altında (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 12:34 | Son Güncelleme

BARINAKTAKİ KÖPEKLER KURTARILDI Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan ve Göcek'e kadar uzanan orman yangını sırasında, bölgede bulunan barınaktaki 250 köpek için Fethiye Belediyesi ile bölge sakinleri seferber oldu.

Dalaman'da 350 hektar alanda etkili olan orman yangını, 17 saatte kontrol altında (2)

BARINAKTAKİ KÖPEKLER KURTARILDI
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan ve Göcek'e kadar uzanan orman yangını sırasında, bölgede bulunan barınaktaki 250 köpek için Fethiye Belediyesi ile bölge sakinleri seferber oldu. Belediyenin gönderdiği araçların yanı sıra köpeklerin bakımını yapanlar kendi araçlarıyla yangının olduğu bölgeye gitti. Onlarca araca bindirilen 250 köpek, bölgedeki çeşitli pansiyon, ev ve Göcek'teki futbol sahasına götürüldü. Burada köpeklerin bakımı yapıldı. Yangının soğutma çalışmalarının tamamlanması, barınağın eksikliklerinin giderilmesinden sonra köpeklerin tekrar o bölgeye götürüleceği belirtildi.
KONTROL ALTINA ALINDIKTAN SONRA YEMEK YİYEBİLDİLER
Gece boyunca etkili olan alevlerle mücadele eden orman söndürme işçileri, sabaha karşı yangının kontrol altına alınmasından sonra yemeklerini yiyebildi. Özveriyle yangını söndürmek için çalışan işçiler, peynir, domates, zeytin ve karpuzdan oluşan yemeklerini birbirleriyle paylaştı, karınlarını doyurdu.
Orman işçileri, daha sonra, bu bölgeyi yeniden yeşillendirmek için çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

Taylan YILDIRIM- Cavit AKGÜN/DALAMAN (Muğla), (DHA)

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Dalaman'da 350 hektar alanda etkili olan orman yangını, 17 saatte kontrol altında (2)Dalaman'da 350 hektar alanda etkili olan orman yangını, 17 saatte kontrol altında (2)

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