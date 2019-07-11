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Dalaman'da 350 hektar alanda etkili olan orman yangını, 17 saatte kontrol altında (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 23:13 | Son Güncelleme

PAKDAMERLİ: SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA MAHSUR KALAN 5 İŞÇİ KURTARILDI  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dalaman ilçesindeki orman yangında söndürme çalışmaları sırasında bölgede mahsur kalan 5 işçinin kurtarıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

PAKDAMERLİ: SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA MAHSUR KALAN 5 İŞÇİ KURTARILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dalaman ilçesindeki orman yangında söndürme çalışmaları sırasında bölgede mahsur kalan 5 işçinin kurtarıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. Bakan Pakdemirli, yangının etrafının iş makineleri ile çevrildiğini ve büyüme ihtimalinin olmadığını kaydetti.

Dalaman'da, dün öğleden sonra başlayan ve bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. İkinci kez yangın bölgesini havadan inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Göcek Orman İşletme Şefliği bahçesinde basın toplantısı düzenledi. Bakan Pakdemirli, şu bilgiyi verdi:

"Dün başlayan yangın sabah saatlerinde kontrol altındaydı. Öğle saatlerinde helikopter ile tekrar yukarıya çıktığımız zaman tablonun değişebileceğini gördük. Öğleden sonraki rüzgar, nem ve sıcaklık şartları daha negatif yönde ilerlediği için yangına müdahalemiz devam etti. Bölgede kalarak koordinasyonun başında bulundum. Yangın yer yer olmak kaydıyla tekrar etti. Akşam saatlerinde helikopter ile uçuş yaptık. Bazı yerlerde bir büyüme var. Ancak genel olarak arazide bir büyüme yok. Arazi oldukça sarp. Hava araçlarının önemi ön plana çıkıyor. Gün içerisinde Milas, Fethiye ve Köyceğiz'de yangın çıktı. Hepsi kontrol altına alındı. Burada ise cayır cayır yanan yer yok. Orman Genel Müdürlüğü'nün 5 personeli yangında mahsur kaldı. Ancak hepsi kurtarıldı. Dumandan etkilendikleri için tedavi oldular. Can ve mal kaybımız yok. Bizi üzen ağaçlarımızın yanması ve hayvanlarımızın telef olması. 13 helikopter, 105 arazöz, 15 iş makinesi, 520 personel ile yangın ile mücadele sürüyor. Alanın etrafı iş makineleri ile çevrildi. Yangının büyüme şansı yok. Antalya, Denizli, Kütahya, Isparta, Zonguldak'tan personel takviyesi yaptık. Rüzgar Güney Batı'dan esecek. Bu da bizim için avantaj sağlıyor. Görev yapan herkese teşekkür ediyorum."

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