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Dalaman'da CHP'li Muhammet Şaşmaz gitti, AK Parti'li Muhammet Karakuş geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 14:46 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanan Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Belediye Başkan adayı Muhammet Karakuş oldu.

Dalaman'da CHP'li Muhammet Şaşmaz gitti, AK Parti'li Muhammet Karakuş geldi

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanan Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Belediye Başkan adayı Muhammet Karakuş oldu. Bu sonuçlara göre CHP'li mevcut başkan Muhammet Şaşmaz koltuğundan olurken, yerine adaşı seçildi. Muhammet Karakuş, halka dokunan tüm projeleri ellerinden geldiğince meclis gündemine taşıyarak hayata geçireceklerini söyledi.
Dalaman'da, 98 sandıkta 29 bin 527 seçmen oy kullandı, 24 bin 540 oy geçerli sayıldı. AK Parti adayı Muhammet Karakuş kullanılan oyların yaklaşık yüzde 37,03'ünü alarak belediye başkanlığına seçildi. 9 bin 86 oy alan Karakuş, en yakın rakibi CHP'li mevcut Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz'a 2 bin 960 oy fark attı. Sandıktan İYİ Partili Sedat Kızıl'a 5 bin 129, DP'li Beyhan Korkut'a ise 3 bin 622 oy çıktı.
Bu sonuçlara göre, CHP'li Muhammet Şaşmaz koltuğundan olurken yerine adaşı Muhammet Karakuş başkanlığa seçildi. Dalaman'da konfeksiyon mağazası işleten Karakuş'un seçimi kazanması sevinç yarattı. Muhammet Karakuş, "Dalaman'da biz seviyeyi düşürmesek de ne yazık ki karalamalar, sataşmalar ve hakaretlerle dolu bir seçim dönemi yaşadık ama buna rağmen hiçbir zaman buna prim vermeyerek Dalaman'da hayata dokunan projelerle halkımıza ulaştık" dedi.
Dalaman'da yeni bir dönemin başladığını belirten Karakuş, "Yerlisi ve yerleşimcisiyle, oy veren vermeyenlerinizle artık biz olan Dalaman'a hizmet veren bir hizmetkârınız olacağım. Dün dünde kaldı. Artık kinle nefretle değil sevgiyle kardeşçe kucaklaşarak, 'Dalaman'a bir tuğla da ben koyarım' deme zamanıdır. Dalaman iletişimsizlikten çok çekti. Diyorum ki artık istek ve önerilerinizin kabul göreceği ve imkanlarımız dahilinde önceliklerimize göre halka dokunan tüm projeleri elimizden geldiğince meclis gündemine taşıyarak hizmete geçireceğiz. Dalaman belediyesi hepimizin, biz sizleri temsilen o koltuğa oturuyoruz, gelin Dalaman'ı sizlerin katılımıyla, önerilerinizle, dileklerinizle birlikte yönetelim, bir olalım diri olalım" diye konuştu.

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Dalaman'da CHP'li Muhammet Şaşmaz gitti, AK Parti'li Muhammet Karakuş geldi

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