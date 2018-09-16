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Dalaman'da dün söndürülen yangın gece tekrar başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 12:03 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, dağlık alanda çıkan ve 5 dönümlük orman alanını küle çeviren yangın, 4,5 saatte havadan müdahaleyle güçlükle söndürüldü.

Dalaman'da dün söndürülen yangın gece tekrar başladı

Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, dağlık alanda çıkan ve 5 dönümlük orman alanını küle çeviren yangın, 4,5 saatte havadan müdahaleyle güçlükle söndürüldü. Gece yeniden yükselen alevlere bugün saat 07.00'de 2 söndürme helikopteriyle müdahale edilmeye başlandı. Bölgeye arazözlerle girilebilmesi için yol açma çalışmaları yapıldığı belirtildi.
Akkaya Mahallesi Atakent mevkisindeki dağlık ve ormanlık alanda, dün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevleri fark eden köylüler, 'Alo 177 orman yangını ihbar hattı'na bildirdi. Sarp arazi olması nedeniyle karadan müdahalenin mümkün olmadığı bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ve 1 uçakla ekip sevk edildi. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanması üzerine takviye olarak 2 söndürme helikopteri daha bölgeye gönderildi. 4 arazöz, 1 pick-up, 1 su ikmal aracı, 1 trayler, 1 de ilk müdahale aracı, yangının başka alanlara sıçramaması için bölgede bekletildi. Havadan müdahaleyle alevler, 4,5 saatte söndürüldü.
YANGIN YİNE ALEVLER YÜKSELDİ
Yanan bölgeden bugün saat 02.00 sıralarında tekrar alevler yükselmeye başladı. Tam olarak sönmeyen, kozalakların patlaması sonucu çıktığı sanılan yangına havanın karanlık olması nedeniyle müdahale edilemedi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte saat 07.00'den itibaren 2 helikopterle alevlerle yeniden mücadeleye başlandı. Söndürme çalışmaları sürerken, alevlerin aşağı kesimlere inmesi ihtimaline karşı bir yandan da arazözlerle müdahale edilebilmesi amacıyla dozerlerle yol açılması için çalışmaların sürdürülüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Dalaman'da dün söndürülen yangın gece tekrar başladı

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