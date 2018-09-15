Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın

Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki bir kağıt fabrikasının bahçesindeki hurdalık bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekipleri yangını söndürmek için karadan ve havadan çalışma başlattı.

Dalaman ilçesinin Atakent Mahallesi'nde kurulu bulunan kağıt fabrikasının bahçesindeki hurdalık bölümünde bugün saat 15.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Büyükşehir ve Dalaman'dan itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'nden arazözler sevk edildi. Ayrıca orman helikopteri de havadan çalışma başlattı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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