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Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 18:37 | Son Güncelleme

MÜDAHALE SÜRÜYOR Muğla'nın Dalaman ilçesindeki bir kağıt fabrikasının, plastik ve ahşap malzeme kalıntılarının geri dönüşümünün yapıldığı bölümde çıkan yangın sürüyor.

Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (2)

MÜDAHALE SÜRÜYOR
Muğla'nın Dalaman ilçesindeki bir kağıt fabrikasının, plastik ve ahşap malzeme kalıntılarının geri dönüşümünün yapıldığı bölümde çıkan yangın sürüyor. Dalaman İtfaiye Grup Amirliği'nden 2 arazöz, Fethiye'den 1 arazöz, Ortaca'dan 2 arazöz, Köyceğiz'den 1 arazöz, Menteşe'den 18 tonluk arazöz ve 18 personel yangına müdahale ediyor.
DALAMAN (Muğla), (DHA)

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Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (2)Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (2)Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (2)Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (2)

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Dalaman'da kağıt fabrikasında yangınDalaman'da kağıt fabrikasında yangın
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