Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (2)

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki bir kağıt fabrikasının, plastik ve ahşap malzeme kalıntılarının geri dönüşümünün yapıldığı bölümde çıkan yangın sürüyor. Dalaman İtfaiye Grup Amirliği'nden 2 arazöz, Fethiye'den 1 arazöz, Ortaca'dan 2 arazöz, Köyceğiz'den 1 arazöz, Menteşe'den 18 tonluk arazöz ve 18 personel yangına müdahale ediyor.

DALAMAN (Muğla), (DHA)

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