Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (3)

ALEVLER, CEZAEVİ ÇÖPLÜĞÜNE SIÇRADI

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki kağıt fabrikasının plastik ve ahşap malzeme kalıntılarının geri dönüşümünün yapıldığı bölümde çıkan yangın sürüyor. Alevler, fabrikanın arazisine bitişik olan Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun çöplüğüne de sıçradı. Fabrikanın arazisindeki 10 hektarlık alanın zarar gördüğü, maki ve okaliptüs ağaçlarının yandığı kaydedildi. Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Süleyman İLTER/MUĞLA, (DHA)

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