Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (3)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Muğla'nın Dalaman ilçesindeki kağıt fabrikasının plastik ve ahşap malzeme kalıntılarının geri dönüşümünün yapıldığı bölümde çıkan ve bitişiğindeki Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun çöplüğüne de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında fabrikaya ait 10 hektarlık alan zarar gördü.
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