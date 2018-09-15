HABER

Dalaman'da kağıt fabrikasında yangın (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 20:41 | Son Güncelleme

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Muğla'nın Dalaman ilçesindeki kağıt fabrikasının plastik ve ahşap malzeme kalıntılarının geri dönüşümünün yapıldığı bölümde çıkan ve bitişiğindeki Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun çöplüğüne de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Muğla'nın Dalaman ilçesindeki kağıt fabrikasının plastik ve ahşap malzeme kalıntılarının geri dönüşümünün yapıldığı bölümde çıkan ve bitişiğindeki Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun çöplüğüne de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında fabrikaya ait 10 hektarlık alan zarar gördü.

PARTNERÜnlü oyuncu hakkında şok gerçek! Çok şaşıracaksınızÜnlü oyuncu hakkında şok gerçek! Çok şaşıracaksınız
Denizli'de 3 işçinin öldüğü vinç kazasına 5 gözaltı (2)Denizli'de 3 işçinin öldüğü vinç kazasına 5 gözaltı (2)
Nusaybin-Cizre arasındaki yolda yolcu midibüsü devrildi: 17 yaralıNusaybin-Cizre arasındaki yolda yolcu midibüsü devrildi: 17 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel kararını verdi

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Fuhuş yapan kadının ibretlik itirafları!

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak

Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeniden hayata döndüler

Yeniden hayata döndüler

Sahile yerleştiler... 1 tarafta 5 yıldızlı oteller diğer tarafta onlar!

Sahile yerleştiler... 1 tarafta 5 yıldızlı oteller diğer tarafta onlar!

Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu!

Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu!

Minik Ece'nin adımları tüm ‘Ece'lere umut olacak

Minik Ece'nin adımları tüm ‘Ece'lere umut olacak

Dolu yağışı Tokat’ın Reşadiye ilçesini beyaza bürüdü

Dolu yağışı Tokat’ın Reşadiye ilçesini beyaza bürüdü

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.