Dalaman'da kağıt fabrikasının hurdalık bölümünde yangın çıktı

Ercan KAYLI DALAMAN (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki bir kağıt fabrikasının bahçesindeki hurdalık bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekipleri yangını söndürmek için karadan ve havadan çalışma başlattı. Dalaman girişi Atakent Mahallesi'nde yer alan kağıt fabrikasının bahçesindeki hurdalık bölümünde bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye, Büyükşehir ve Dalaman'dan itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'nden arazözler sevk edildi. Ayrıca orman helikopteri de havadan çalışma başlattı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar olduğu belirtildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da 3,5 milyon liralık araç yolda kaldı
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım
Muhabir canlı yayında fena rezil oldu!
Evde beslediği kedisinden bulaştı! Ölümcül...
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum