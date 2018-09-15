Dalaman'da kağıt fabrikasının hurdalık bölümünde yangın çıktı

Ercan KAYLI DALAMAN (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Dalaman ilçesindeki bir kağıt fabrikasının bahçesindeki hurdalık bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekipleri yangını söndürmek için karadan ve havadan çalışma başlattı. Dalaman girişi Atakent Mahallesi'nde yer alan kağıt fabrikasının bahçesindeki hurdalık bölümünde bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye, Büyükşehir ve Dalaman'dan itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'nden arazözler sevk edildi. Ayrıca orman helikopteri de havadan çalışma başlattı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar olduğu belirtildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

