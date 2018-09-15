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Dalaman'da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 18:38 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki dağlık ve ormanlık bölgede yangın çıktı.

Dalaman'da orman yangını

Ercan KAYLI / DALAMAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki dağlık ve ormanlık bölgede yangın çıktı. Yangını söndürmek için ekipler çalışıyor.
Akyaka Mahallesi'ndeki dağlık ve ormanlık bölgede, bugün saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar yangını Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sarp arazideki yangını söndürmek için çalışmalara başlandı.

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Dalaman'da orman yangını

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Dalaman'da kağıt fabrikasında yangınDalaman'da kağıt fabrikasında yangın
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