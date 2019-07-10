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Dalaman’da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 17:25 | Son Güncelleme

Muğla’nın Dalaman ilçesi kırsal Kacacaağaç Mahallesi’nde öğleden sonra başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürme çalışmaları sürüyor.Dalaman ilçesinin Karacağaç Mahallesi’nde kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangınına havadan 8 helikopter, karadan 32 arazöz ve 150’ye yakın işçi müdahale ediyor.

Dalaman’da orman yangını

Muğla’nın Dalaman ilçesi kırsal Kacacaağaç Mahallesi’nde öğleden sonra başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürme çalışmaları sürüyor.
Dalaman ilçesinin Karacağaç Mahallesi’nde kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangınına havadan 8 helikopter, karadan 32 arazöz ve 150’ye yakın işçi müdahale ediyor. Yangın çıkışının hemen ardından bölgeye sevk edilen arazöz ve üç helikopterin ardından İzmir, Denizli ve Antalya’dan da takviye helikopter desteği bölgeye ulaşarak havadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Dalaman’da orman yangını

Dalaman’da orman yangını

Dalaman’da orman yangını

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