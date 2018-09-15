Dalaman'da orman yangını (2)

ORMANLIK ALANDAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Dalaman ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki dağlık ve ormanlık bölgede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangının ardından yapılan incelemelerde toplam 5 dekarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA)

