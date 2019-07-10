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Dalaman'da orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 18:26 | Son Güncelleme

ALEVLER YERLEŞİM YERİNİ TEHDİT EDİYOR Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

ALEVLER YERLEŞİM YERİNİ TEHDİT EDİYOR
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Karaağaç Mahallesi yakınında başlayan yangında alevlerin, 530 nüfuslu komşu Kayadibi Mahallesi'ne doğru ilerlemesi, tedirginlik yarattı. Mahalledeki bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı. İzmir, Denizli ve Antalya'dan takviye olarak gönderilen helikopterlerin de gelmesiyle alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Süleyman İLTER/DALAMAN (Muğla), (DHA)

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